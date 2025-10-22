La asistencia el domingo premia la moderación

Por Javier Boher

[email protected]



Llega el tramo final de las elecciones y la cosa se empieza a activar de a poco. Los más politizados estamos atentos a cada cambio desde el día que se anotaron los frentes electorales, pero la mayoría de la gente prefiere evitar el tema. El amplio abanico de posibilidades va desde los que saben qué se vota y pueden nombrar al menos a cuatro candidatos, hasta el extremo de los que se desayunaron esta semana que las elecciones son el domingo.

Pese a ello, a medida que se va calentando la cosa las personas empiezan a percibir en el aire más o menos de qué se trata y definen una postura de cara al momento de enfrentarse a la nueva boleta única.

Siempre soy optimista respecto a la gente y el proceso de aprendizaje sobre los asuntos públicos, a la vez que considero que estar politizado no significa saber sobre la realidad. ¿Quién sabe más, un adherente que se informa con memes, recortes de TikTok o la visión de alguien del palo, o la persona que vive al margen de todo, sale todos los días a la calle y percibe cuánto le ha cambiado la vida en el último tiempo?

La charla inevitable de estos días es si ya sabemos a quién votar. De un modo u otro nos vamos preguntando, vamos dando las razones de nuestra elección y nos amigamos con lo que decidimos hacer. Muchos todavía no sabemos qué vamos a hacer y seguimos buscando alguien que nos represente aunque sea un poco. Una parte nada despreciable del electorado define su voto en las 48hs previas, muchos directamente en el cuarto oscuro.

En esas charlas que se van dando sobre las elecciones hay algo que salta a la vista y que muchos no parecen ver: la gente sabe perfectamente bien que esta es una elección nacional, no una elección provincial. Al referirse a los candidatos la referencia es clara: Milei o kirchnerismo. Claramente la elección no se limita a eso, pero no hay campaña que pueda romper lo que la gente interpreta, con un añadido: la mitad del electorado tiene menos de 32 años y valora algunas cosas entre las que no está la edad.

El fin de semana el diario La Nación sacó un simulador de voto de diputados. Tiene 16 preguntas sobre temas importantes que trató la cámara, a lo que la gente puede elegir votar a favor, en contra o abstenerse. El resultado se compara con cómo votaron los representantes, lo que ayuda a saber quién es más afín a nuestra forma de actuar. Lo pongo así porque no es de acuerdo a las ideas: estuve más cerca de gente que no voté que de aquellos que elegí por supuestamente creer lo mismo.

Lo valioso, más allá de esto, es que al final de la página se exhibe la distribución de las respuestas sobre un hemiciclo que va de la mayor oposición a la mayor adhesión. Los votos de la gente se concentran hacia el centro, con los extremos siendo los que menos respuestas consiguieron. Así, más allá de lo que la gente diga querer, sus decisiones siempre tienden hacia el medio.

Esto último es lo que hablamos con los alumnos que no quieren ir a votar: la baja participación alienta la polarización, mientras que la alta participación tiende a premiar a los partidos que están más inclinados hacia la moderación. La forma de que los políticos le hablen de mejor modo a la gente es participando en el acto eleccionario. Ni siquiera hace falta estar politizado o informado. Sólo alcanza con ir.

