Villa María: Capitani apuesta a la polarización con Accastello

A poco menos de dos meses para la elección municipal en Villa María que definirá al sucesor del peronista Martín Gill, la paleta atomizada de candidatos en el arco opositor arrancó una carrera donde el principal objetivo es polarizar con el candidato del oficialismo, Eduardo Accastello. Y uno de los que aspira a confrontar con el actual ministro de Industria provincial es Darío Capitani, actual legislador, expresidente del PRO en Córdoba y uno de los dirigentes villamarienses con buenos lazos. Tanto a nivel provincial como en el plano nacional.

Cerca de Capitani sostienen que la orgánica de Juntos quedó dentro del armado del actual legislador provincial, que no hay riesgo en la candidatura que impulsan la estructura de Braulio Zanotti y Guillermo Lorenzetti. El primero, exintendente de Villa Nueva, y con los papeles en orden en torno a la residencia para presentarse en la cabecera del departamento General San Martín; el segundo, empresario vinculado al juecismo.

Y detrás de ambos, Jorge Valinotto, un histórico del Frente Cívico en el departamento.

“Capitani se quedó con una marca devaluada y paga con los sellos. Le dio un lugar al radicalismo y el Frente Cívico va a cobrar si Capitani gana”, dicen los detractores del extitular del PRO a nivel provincial.

En tanto, la respuesta a lo primero en el entorno del candidato de Juntos por el Cambio es que no tienen “preocupación” por el contexto nacional. “Cuando se trata de elecciones locales la gente diferencia. Obviamente, otro escenario para JpC a nivel nacional hubiera sido lo ideal, pero no nos preocupa”, sostienen los que conocen el día a día de Capitani y afirman que no se descarta una escala de Patricia Bullrich, la candidata nacional.

“Darío y Patricia hablan. Estuvieron juntos hace unos días y no habría que descartarlo, pero hay que esperar. Quedan 20 días todavía”, dijo una fuente de la coalición.

Asimismo, sobre los lugares que tienen los socios en el esquema del hombre del espacio amarillo destacan el primer casillero a concejal con Felipe Botta, referente de la UCR; y la presencia de Gisele Manchicado, como candidata a la Auditoría General. Manchicado integra el Frente Cívico y trabajó en la campaña provincial de Luis Juez.

Precisamente, sobre el presente en la relación entre el líder del Frente Cívico y el candidato villamariense, después de la polémica por juego on line en la Unicameral en diciembre 2021 y fricciones que se reiteraron meses después con armados y munición gruesa, reconocen que eso “prescribió”. “De lo contrario, cómo podría explicarse la presencia de Karina Bruno, concejal que responde a Capitani, en el cuarto escalón de la boleta a legisladores provinciales en las últimas elecciones”, dijeron.

Por último, tanto cerca de Capitani como en el entorno de aquellos que conocen el esquema de Zanotti, sostienen que la unidad del PJ entre Accastello y Gill no es cómoda. “El gran perdedor fue Gill que tuvo que resignar y le terminaron imponiendo el candidato. No es cómoda, hay actos y encuentros separados, y hasta ahora no vino nadie de la Provincia después de la unidad a la foto”, dijeron.

Y agregan que hay algunos lugares en los que Accastello jugó al fleje a la hora de dar lugares. Por ejemplo, con Silvina Irusta en la lista de concejales; una dirigente que jugó en contra del esquema de Gill en las elecciones por la rectoría de la Universidad de Villa María.

Por último, uno que “en las encuestas figura” como dijo un radical a este diario es Manuel Sosa, de Uniendo Villa María. Actual presidente del Jockey Club Villa María, una de las entidades históricas del rugby cordobés, puede terciar en la definición. Y, al igual que ocurrió hace algunas semanas en Río Tercero, la oposición tradicional villamariense no tiene temor por la candidata libertaria, Julieta Ceballos.

La referente local de Javier Milei llega con el sello del Partido Libertario se suma a la paleta de diez listas para suceder a Gill en territorio villamariense.