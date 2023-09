Por Gabriel Silva

El encuentro del gobernador electo Martín Llaryora con intendentes radicales que asumirán en diciembre que ayer fue adelanto de Alfil desató la primera crisis fuerte entre quien desembarcará en El Panal en unos meses y los referentes del centenario partido. Primero, con la reacción que ayer contó este diario dentro del Foro de Intendentes radicales que le hicieron saber su enojo al ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López; pero ayer, quien se sumó a los cuestionamientos fue el titular del Comité Provincia, Marcos Carasso.

“Son la muestra del desembarco del kirchnerismo en Córdoba. Como lo dijimos en la campaña. Pero no se lo vamos a permitir”, reconoció ayer en horas de la mañana a Alfil, el presidente de la UCR. Y casi, en simultáneo, quien motorizó el encuentro que se produjo ayer en el Quórum, el legislador provincial, Orlando Arduh, reconoció horas antes de la cita que “lo que vamos a ver no se produjo nunca. Que un gobernador electo, antes de asumir convoque a una reunión con intendentes que también van a tomar el poder y no son de su partido para ponerse a disposición, no pasó nunca. No entiendo por qué el enojo de algunos ante una reunión de trabajo que sirve para que los intendentes, que tienen sus realidades, pueda acceder a una charla directa con Llaryora”, reconoció el radical.

Ayer, en horas de la tarde, junto a él y en el encuentro encabezado por Llaryora, como estaba previsto, también estuvieron la vicegobernadora electa, Myrian Prunotto; el actual vicegobernador Manuel Calvo; el ministro López y el secretario de Gobierno municipal, Miguel Siciliano. Cuatro actores importantes en el esquema del armado del partido cordobés que pretende impulsar Llaryora y todos de lazos directos con dirigentes e intendentes de la UCR.

De hecho, varios de los que estuvieron ayer en una convocatoria que superó los 80 jefes comunales –en diciembre el partido tendrá el control de 150 municipios- tuvieron conversaciones no sólo con Arduh, sino también con Calvo. “Arduh habló con todos de manera individual. Hay lugares donde tienen preocupación por la sucesión, porque hacía muchos años que el radicalismo no gobernaba y hay otros donde, directamente, no recibieron ningún tipo de llamado de la cúpula del partido. Que, da la sensación, está en otra cosa. Algunos tienen el síndrome del ex intendente”, resumió una fuente que siguió de cerca las alternativas de lo que se produjo ayer a la tarde en el hotel cercano al Aeropuerto.

En contrapartida, Carasso dijo en un comunicado que se conoció ayer en horas de la mañana que “Llaryora convocó a una reunión con intendentes electos de la UCR sin orden del día y obviando la participación del Foro. En razón de ello, el Comité Provincia adhiere a la nota cursada al ministro López y ratifica el pedido de respeto a los canales institucionales, solicitando que se abandonen prácticas que desnaturalizan la convivencia política en la Provincia y dejan entrever un futuro de prácticas, al menos, discriminatorias”.