Mestre se reunió con jóvenes de la FUC en plena campaña y se comprometió

Por Redacción Alfil

Este miércoles, el exintendente y ahora candidato radical de cara a los próximas elecciones legislativas del 28, Ramón Javier Mestre, se reunió con miembros de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) para firmar un acta/compromiso que defiende la universidad pública.

"Soy de los que piensan que a las palabras no se las lleva el viento", expresó el radical mediante a sus redes sociales. El mismo aseguró que adhirió, adhiere y adherirá por plena convicción a lo que firmó.

Lo firmado por el exintendente protege a diversos factores como lo son: la Ley de Educación Superior como un Derecho Humano Universal y un bien público social; la gratuidad, el acceso irrestricto y la autonomía universitaria como condiciones ineludibles para la igualdad de oportunidades y la excelencia académica; y el trato de la UNC como un actor estratégico insustituible en la formación de profesionales, en la generación de conocimiento científico y en extensión en la provincia y la región.



El candidato a diputado radical también prometió que, en caso de ser reelecto, asumirá el compromiso público de impulsar, promover y/o acompañar activamente acciones legislativas y políticas como lo son: el refortalecimiento del presupuesto universitario, la promoción de becas estudiantiles y el cuidado del prestigio de la institución universitaria.

"Asumo plenamente los compromisos contenidos, porque son parte de mis convicciones y no voy a dejarlas de lado. Gracias a la querida FUC y a la UNC por esta iniciativa tan necesaria e importante. Voy a defender a la educación allá en Buenos Aires y acá en Córdoba", finalizó su comunicado el exintendente.