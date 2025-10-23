Por Gabriel Marclé y Julieta Fernández







Instando a participar

El analista llegaba a la periodista con un video en el que los concejales Ana Vasquetto y Gabriel Abrile del bloque Primero Río Cuarto explican cómo votar este domingo e instan a la participación ciudadana.

Analista: Interesante que los concejales también se sumen a un mensaje que incentive la participación. Y educar un poco en lo que se vota este domingo, que mucha gente no sabe o no espera encontrarse con la boleta única. Tampoco es menor que hayan enfatizado en “que nadie condicione tu voto”.

Periodista: No le miento si le digo que, antes de entrar a ver el video, llegué a ver la imagen de Abrile con la boleta y pensé que estaba pidiendo que voten a (Ramón) Mestre.

A: No me haga reír. Eso no va a pasar. A lo sumo puede que ocurra bien cerquita de la elección. El Gabi es como ese asado con amigos que se hace la noche antes de ir a votar. Tengo la teoría de que mucha gente termina de definir su voto ahí, si es que sale la charla. Bueno, Abrile sin dudas lo debe tener decidido pero quizás unas horas antes elija blanquearlo.

P: O no…

A: Igual, no esperaba que desde las redes del bloque de concejales se expresaran en ese sentido.

P: Buen punto. Salvo el oficialismo y el Partido Libertario, en los otros bloques hay apoyos divididos a distintos candidatos. Algunos nazaristas acompañan a Provincias Unidas y otros a Edgar Bruno.

A: Claro. Y en el caso de Primero Río Cuarto, Antonella Nalli está con Mestre y Pablo Benítez con La Libertad Avanza. Pero bueno, banco el mensaje y creo que toda la dirigencia y sobre todo los que ocupen un cargo de representación debieran aportar su granito de arena para que la participación del domingo no sea tan baja como se intuye que va a pasar.

Metiendo presión… de agua

El periodista consultaba con su informante para ponerse al tanto de una situación que se metió en la discusión política local por fuera de la campaña.

Periodista: Estuve viendo que hay idas y vueltas con el tema del agua. ¿Sabe algo?

Informante: Parece que desde hace unos días hay problemas con el agua. La semana pasada, el call center recibió 310 reclamos por baja presión o ausencia de agua. Por esa razón, tomó la posta el director del EMOS (Ente Municipal de Obras Sanitarias) por la oposición.

P: ¿Lucas Castro? ¿Qué dijo?

I: Presentó el reclamo señalando que hay falta de planificación e inversión en el servicio y que la situación empeora con las altas temperaturas. Mire que se viene el verano…

P: ¿Y esto fue en toda la ciudad?

I: No, pero afectó principalmente el oeste, en Bimaco, Castelli y barrio Hipódromo, y también el macrocentro, la zona del Cementerio y Banda Norte. Dicen que esta mañana (por ayer) los manómetros marcaban entre ocho y nueve metros, cuando deberían estar entre quince y diecisiete.

P: ¿Por qué ocurre esto?

I: Según Castro, explicó que en la ciudad hay 32 pozos de producción y que el último se inauguró en 2022. Dicen que se necesitan entre ocho y diez más, por lo que sugirió que no hubo inversión en producción. Como solución, propusieron ajustar las tarifas según los días con servicio deficitario. Es decir, si no tenés el servicio en su máxima capacidad, pagas menos.

P: ¿Dijo algo el Gobierno?

I: Salió (José) Osés (director del Ente) a explicar que se están realizando intervenciones diurnas en algunos pozos y que se dieron algunos cortes que no tienen que ver con que falten pozos. Sobre el tema de la producción, aseguran estar en un promedio muy alto por la cantidad de habitantes que tiene la ciudad y que el agua de la ciudad ha sido reconocida por sus estándares a nivel internacional. Es más, dicen que están invirtiendo mucho para aumentar todavía más el servicio en cantidad y calidad con el Plan Maestro.

Marcha por la emergencia en discapacidad

Pasando por Plaza Roca, el periodista se cruzaba con un conocido, quien comentaba sobre el desarrollo de una marcha de trabajadores y familias que piden por la emergencia en discapacidad.

Informante: ¿Viene a la marcha?

Periodista: Estoy de paso. Me quedo un ratito.

I: Recién estuvo el Defensor del Pueblo (Daniel Frangie).

P: ¿Están asesorando y acompañando?

I: Claro. Los que están marchando le extendieron un petitorio esta vez, para que los acompañen en las acciones judiciales que piensan llevar adelante por el incumplimiento de la Ley que está haciendo este Gobierno.

P: ¿Qué clase de ayuda les pueden ofrecer?

I: La verdad es que no lo dicen con exactitud, pero la cuestión es meter fuerza. En Catamarca, la justicia restableció todas las pensiones y luego se nacionalizó el beneficio gracias a la intervención de la Defensoría. Es un paso…

P: ¿Y usted? ¿Acompaña?

I: ¡Obvio! Pero me le acerqué para comentarle. ¿Frangie no es del grupo de Gabriel Abrile, que es el que rosqueó para que pongan a otro de su grupo al frente del PAMI?

P: ¿A dónde va con esto?

I: Es valioso que Frangie cumpla con el rol que tiene como ombudsman, pero no se puede estar con Dios y con el diablo. En algún momento hay que elegir.

P: ¿Quién es el diablo en esto?

I: Creo que eso está claro (risas).

Hacer la plancha

El militante peronista llegaba a la cronista con un comentario sobre la participación de los distintos grupos políticos dentro de Hacemos Unidos en el marco de la campaña.

Militante peronista: Me dicen que hay gente de la gestión que está muy atenta a cómo se han estado moviendo los funcionarios pero también los grupos internos dentro de Hacemos Unidos.

Periodista: A mí me han dicho que son los menos los que “no se mueven” y que, en general, está bien aceitada la campaña y bien distribuidos los cuadrantes. ¿Me mintieron?

M P: No, no mintieron. Se está moviendo mucha gente. Y es verdad que están poniendo el cuerpo en la calle o repartiendo folletos pero no basta con eso cuando uno es socio de una estructura partidaria como la nuestra.

P: ¿A qué te referis exactamente?

M P: Por ejemplo, en la actual gestión municipal hay muchos socios: una parte del PRO, socialistas, los radicales prunottistas, incluso algunos kirchneristas. La mayoría no organizó actividades con su grupo interno. Salvo la que encabezó la vicegobernadora y algunos encuentros que se hicieron en el Alberdi, con concejales que se pusieron eso al hombro. Algunos sindicatos también hicieron actividades. Pero fuera de eso… flojo, flojo.

P: O sea, te referís a actividades que no vengan digitadas por la Provincia o los actos de campaña de los propios candidatos.

M P: Exacto. Hablo de actividades en donde los socios del PJ convoquen a nuestros candidatos pero que sean ellos los que lleven a su gente y les expliquen la importancia de acompañar este proyecto. Porque sino pareciera que todos se pusieron esa camiseta en la elección municipal, donde estaban en juego los posibles lugares en el gabinete o en el Concejo, y ahora que no correrían peligro, hacen la plancha.





