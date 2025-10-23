Redacción AlfilEnroque Corto22 de octubre de 2025
“Jugate por Córdoba” | Se sigue hablando de la reunión en Art Decó… | Pretto dice que la gestión le trajo problemas con el peso | Se puso tóxico
Redacción AlfilRío Cuarto22 de octubre de 2025
“Enemies to lovers” | Polémica en Deheza con el SUOEM
Gabriel MarcléProvincial22 de octubre de 2025
En su último acto popular, la candidata de Defendamos Córdoba apeló a la memoria de su padre para reafirmar su identidad peronista y diferenciarse del modelo Milei. Su discurso apuntó a los jóvenes y al sector desencantado del schiarettismo, y acusó al exgobernador de ser parte del “pacto de gobernabilidad” con el presidente libertario.
Bettina MarengoProvincial22 de octubre de 2025
El espacio que lleva a Juan Schiaretti como primer candidato cierra el jueves en la Plaza de la Música. Expectativa por intendentes e inicio del call center para captar indecisos.
Julieta FernandezRío Cuarto22 de octubre de 2025
La candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Laura Soldano, se mostró junto a la ministra para pedir a sus seguidores que acompañen el proyecto de Milei el próximo domingo. La figura de Bullrich, ¿sigue pisando fuerte en Río Cuarto?