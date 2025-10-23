Cambios en el gabinete y mirada al futuro

Por Javier Boher

[email protected]

Ayer se confirmó la renuncia del Canciller Gerardo Werthein, que llegó al cargo tras el affaire Mondino y la jugada con la que se la sacaron de encima. Werthein había sido embajador en Estados Unidos al comienzo del mandato de Milei, lo que le allanó el camino hacia el ministerio de Relaciones Exteriores.

Las distintas versiones daban por descontado que tras las elecciones habría cambios en el gabinete, pero la renuncia apuró los plazos y creó un problema donde no había. También hay que ser justos: los problemas del gobierno son mucho más importantes en otras áreas, por lo que esta renuncia pasó bastante desapercibida. Incluso me atrevo a arriesgar que no debe haber más de una de cada diez personas que haya sabido quién es Werthein y cuál era su cargo.

El ahora ex canciller era conocido por su rol empresarial, sus vínculos con el Estado y sus simpatías hacia el kirchnerismo, como ocurre con todos los empresarios que se benefician de las regulaciones estatales que perjudican a millones de personas.

Siguiendo la lógica de designación de reemplazantes para ocupar los cargos en los que renunciaron sus titulares que aplican los libertarios, no debería sorprender a nadie que en la mesa de Milei alguien proponga designar a Felipe Solá o Santiago Cafiero. De hecho hay gente haciendo lobby para que Carlos Ruckauf vuelva a la cartera, un verdadero disparate.

Los otros nombres que circulan tampoco son la gran cosa. Quizás el más potable sea Guillermo Francos, presionado con un intento de moción de censura en el Congreso y que quedaría libre si el presidente lo removiera antes de eso para que Santiago Caputo haga su esperado ingreso al gabinete. Otro de los nombres en danza es el de Nahuel Sotelo, secretario de culto que cultiva un perfil ultraconservador y que se ha visto envuelto en alguna polémica por sus declaraciones en esa línea. No sabemos cuántos nombres más puede haber, porque los libertarios fueron rompiendo los vínculos con numerosos espacios siguiendo la visión karinista de que deben ser violetas puros.



Más cambios



El rumor sobre el resto de los cambios en el gabinete refleja el supuesto ingreso de Macri y los suyos al gobierno, aunque nada de eso se puede asegurar antes de ver todo puesto en marcha, para lo que falta no menos de una semana.

Junto a la salida de Werthein hay otros cambios de gabinete que ya se van perfilando, entre ellos los que involucran a los candidatos Bullrich y Petri, que seguramente ingresarán al Congreso. También se habla de que Sturzenegger podría reemplazar a Caputo, lo que suena más a rumor infundado para promover una desestabilización económica que a una propuesta que se haya barajado en el ejecutivo, aunque es cierto que el actual ministro de Desregulación podría asumir más protagonismo si se avanza con más reformas en esa línea.

La alianza entre La Libertad Avanza y el Pro traería -siempre según esos mismos rumores- cambios en la cámara de diputados, con Santilli como jefe de un interbloque en diputados y Ritondo como presidente de dicha cámara, desplazando a Martín Menem (uno de los que quedó bajo la lupa por la fallida estrategia electoral).

Cada vez que aparecen este tipo de versiones recuerdo algo que me dijo un amigo que estaba en el gobierno provincial antes de 2013, cuando el kirchnerismo presionaba con fuerza para someter a los peronismos provinciales: el frente interno es tan duro como el frente externo. Va más allá del fuego amigo, que es accidental, porque el objetivo explícito de los que atacan adentro es debilitar a alguien que está en el mismo espacio por una ventaja circunstancial.



Hacia el futuro



Independientemente de los cambios de nombres, el famoso “relanzamiento de la gestión” implica una modificación del discurso y las formas. La novedad ya se diluyó, las formas ya no atraen y lo que queda una vez que se asentó la polvareda no termina de seducir a buena parte del electorado.

El miedo al kirchnerismo ya no es tal, sino que se transformó en una especie de indiferencia cuyo impacto electoral permanece incierto.

El apoyo de Estados Unidos sirve mucho en algunos círculos (particularmente entre los más jóvenes, cautivados por un modelo que consideran diametralmente opuesto al que se propuso durante el último cuarto de siglo), pero no termina de inclinar la opinión pública para ningún lado. Algunos analistas sostienen que incluso puede ser interpretado por mucha gente como una señal de debilidad del plan económico antes que como un rasgo de fortaleza en política exterior. Le dan demasiada importancia a aspectos muy alejados del día a día de la gente, que percibe su situación personal al margen de todas esas discusiones.

Aunque el gobierno haga la mejor elección posible, la situación marca que seguirá estando en minoría y obligado a negociar. Ni siquiera armando una alianza de gobierno con el Pro (una decisión riesgosa en nuestro sistema político) podría llegar a tener una bancada propia considerable, aunque quizás pueda usar hábilmente su minoría de bloqueo.

Todo eso permanece como una incógnita.