El encanto de una ceremonia

J.C. Maraddón



La fiebre actual por lo vintage se ha hecho más visible en la industria discográfica, donde el consumo de discos de vinilo ha revivificado un negocio al que la música en formato digital primero y las plataformas de streaming después, empujaron al borde del precipicio. De un tiempo a esta parte, las ventas de long plays treparon hasta cifras milagrosas y rescataron del olvido un soporte que había reinado durante largas décadas y que hacia los años noventa inició un declive que parecía imposible de detener. Viejos y flamantes álbumes conviven hoy en las bateas como si ningún cambio hubiese sucedido durante los últimos 30 años.

Lo novedoso es que estos discos no se excluyen con las plataformas online, que ofrecen la posibilidad de escuchar esas mismas obras. En realidad, todo aparenta ser una especie de reflejo fetichista, que impulsa a comprar el objeto como tal, más allá de su uso específico, que es brindar la posibilidad de escuchar música. Para eso en todo caso, están Spotify, YouTube o Apple Music, aunque nada impide que los felices poseedores de los LPs se procuren una bandeja y realicen la anacrónica práctica de depositar la púa sobre la superficie del vinilo, para que los sonidos emerjan de los parlantes como por arte de magia.

Esta compatibilidad entre diversas tecnologías, que se da también en el ámbito del cine, no se verifica del mismo modo en el mundo editorial. Y es que la gente no ha dejado de ver cine ni ha cesado en su necesidad de oír canciones, pero existe la creencia de que no se leen tantos libros como antes y que, sobre todo entre las generaciones más recientes, se está perdiendo el hábito de acceder a la literatura. La culpa, por supuesto, recae sobre las pantallas, que copan la atención preferencial de las mayorías.

Si bien desde hace bastante se cuenta con la opción de los e-books como alternativa, en realidad lo que se suele sostener es que el ejercicio mismo de la lectura es lo que ha declinado, y que por lo tanto la cuestión no pasa por dónde leer esos escritos. A diferencia de los estímulos sonoros y audiovisuales, que siguen siendo populares en todo el mundo, el repertorio bibliográfico universal, en constante expansión, estaría restringiendo cada vez más su circulación y podría encontrarse al borde de una debacle que, de producirse, sería tan resonante para la humanidad como la invención de la imprenta.

No se estaría comprando un libro como artefacto decorativo mientras por otro lado se lo lee en un Kindle, tal como puede suceder con los long plays. Los volúmenes publicados tienen un atractivo por su contenido para quienes los adquieren y recorren sus páginas, que en definitiva es por eso que abonan el precio de tapa. Y allí es donde radica la particularidad de este producto cultural que tal vez sea el que mayor resistencia opone a dejarse llevar por los nuevos artilugios de la era digital, con la ayuda de quienes persisten en su adhesión a un ritual milenario.

La reciente Feria del Libro Córdoba, con sus consecutivas actividades en las que participaron miles de personas, y con sus carpas de stands atestados de curiosos, plantea el interrogante acerca de cuánto hay de cierto en esas premoniciones apocalípticas para el sector de las editoriales y las librerías. Porque esos lectores que se hicieron presentes en el evento hablan de una ceremonia que no ha menguado su encanto, pese a que todo pareciera conspirar contra su supervivencia. Y porque su vigencia no parece atada a la moda del revival, sino más bien enraizada con la esencia de la raza humana.