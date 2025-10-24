PAMI: un juzgado federal ordenó la restitución del 100% para jubilados

Yanina SoriaProvincial23 de octubre de 2025
Reeditando la acción del ´23, el oficialismo montó el “call center” peronista. Cuatro horas de bombardeo digital en redes, grupos de WhatsApp y llamados a la agenda personal de cada funcionario. Hubo ministros, directores, secretarios y asesores. Hoy, capacitación final para 3500 fiscales.
Bettina MarengoProvincial24 de octubre de 2025
Provincias Unidas cerró la campaña en la Capital, como prueba de la apuesta del oficialismo por el trabajo territorial que algunos comparan con el realizado para las elecciones del 2023 que le dieron el triunfo a Passerini. “Yo soy Córdoba”, dijo el candidato de Provincias Unidas, mientras que Llaryora, al cierre del acto, pidió a la militancia “hacer el gol” con un triunfo que, dijo, está a mitad de cancha.
Redacción AlfilEnroque Corto24 de octubre de 2025
El cierre de la izquierda en Plaza de la Intendencia | El lado B de los radicales | La Coneja cerró en la 14 | Las internas por venir
Carolina BiedermannProvincial24 de octubre de 2025
El exintendente colmó la Casa Radical en un acto donde se respiró radicalismo puro y reivindicación. Con su jugada electoral volvió del destierro político y reposicionó al mestrismo frente a una conducción que, por estas horas, toma nota de los resultados del domingo.
Gabriel SilvaProvincial24 de octubre de 2025
El que quede segundo condicionará sus planes, mientras que, para la hija del exgobernador repetir mandato en la Cámara baja le significará más que eso: línea abierta con un sector del peronismo cordobesista y directa con el PJ nacional. Las incomodidades en la oposición.