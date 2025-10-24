PAMI: un juzgado federal ordenó la restitución del 100% para jubilados

La justicia mendocina avaló el proyecto presentado desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y ahora busca que se otorgue el amparo a nivel nacional.

Provincial24 de octubre de 2025
Por Redacción Alfil

Este viernes, el juzgado federal de Mendoza Número 2 recibió un pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el proyecto solicitaba una resolución judicial que ordena a PAMI restituir medicamentos al 100% a jubilados y jubiladas a nivel nacional. 

Desde la Justicia mendocina aceptaron el proyecto de la asamblea, bajo la justificación de “jurisprudencia de la Corte Suprema”. En síntesis, desde el juzgado dieron aval sobre "el alcance del derecho a la salud privilegiando siempre la protección de la salud pública".

El criterio que se tomó desde la Justicia de la provincia cuyana fue que, tras el contexto social que se vive en el país, “debe reforzarse la protección de los derechos sociales”. Además, el juzgado federal aclaró que este no es el primer pedido que han recibido; sino que, diversas ONGs y también sindicatos ya habían presentado sus proyectos relacionados al tema.

En Córdoba la noticia resuena ya que, como se sabe públicamente, el titular de PAMI en la provincia, Marcos Patiño Brizuela, es candidato a diputado nacional en las próximas elecciones. El mismo representará a La Libertad Avanza en esta campaña.

