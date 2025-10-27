Crónica de un día de elecciones

La casta de las encuestadoras
Otra vez volvieron a errar los que predecían un dura derrota del gobierno que no es tan suelto de mano para pautar y pagar consultorías
Tras un aplastante triunfo por parte de LLA, el coordinador de ministros habló sobre el apoyo que obtuvo este 26 de octubre y adelantó las reformas que se presentarán en diciembre.
Votar cada dos años está muy bien y no cuesta tanta plata. Lo caro son las políticas públicas cuyo único objetivo es ganar elecciones.
El actual secretario de Finanzas y hombre cercano a Caputo fue elegido como el reemplazante del exministro Werthein. Según el Gobierno, las tareas de Quirno estarán vinculadas a profundizar “el vínculo entre la Cancillería y el Ministerio de Economía, y la visión pro-mercado de la gestión de cara a la segunda etapa de su gobierno”.
Ante medios radiales, la ministra de Seguridad y candidata a diputada expresó su frustración ante las movilizaciones y operativos que organiza la oposición en contra de Milei: "cada vez que hay un acto de Milei se hace un acto en contra".
La contundencia en el triunfo de La Libertad Avanza sobre Provincias Unidas en Córdoba obliga al oficialismo mediterráneo a un reseteo urgente del modelo. El fracaso del novel frente en Córdoba y Santa Fe desnuda la debilidad de los espacios de centro.
La Lista 3 le sacó el maquillaje de las alianzas a la UCR de Córdoba y expuso la crisis institucional que atraviesa el partido. Fracaso: por primera vez desde el regreso de la democracia, el radicalismo se quedó sin representación nacional por Córdoba en Diputados.
Con el mayor crédito del oficialismo al tope de la lista, el oficialismo apenas superó la última performance en elecciones de medio término. Antikirchnerismo cordobés, estrategia en discusión y un Schiaertti que demostró no ser invencible. Los popes se aferraron a la narrativa de los tres diputados logrados y el bloque de seis en el Congreso.
La Libertad Avanza aplastó al peronismo 42 a 28. La canasta que construyó Bornoroni consiguió atrapar los votos de Milei, y el resultado del test match Roca-Schiaretti convalidó su estrategia. La marca sigue vigente en Córdoba, y si el Gobierno Nacional es exitoso, hallará tierra fértil para un proyecto provincial.
La diputada logró retener su banca y se coló en el podio. Mensaje hacia la interna del peronismo y un aviso de que habrá Defendamos Córdoba para rato. El proceso de introspección que se viene y una ambulancia que ya está encendida.