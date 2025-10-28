Capilla del Monte homenajeó a sus familias inmigrantes

En un emotivo acto celebrado en el Cine Enrique Muiño, el Municipio de Capilla del Monte y la Junta de Historia y Geografía rindieron homenaje a las familias inmigrantes que contribuyeron a la conformación de la comunidad local, bajo el lema “Hacedoras de parte de nuestra historia”.

El Intendente Fabricio Díaz encabezó la ceremonia, acompañado por Autoridades, Instituciones Educativas y numerosos vecinos. En su mensaje, el mandatario vecinal subrayó que la identidad capillense “es el resultado del esfuerzo, la lucha y el compromiso de quienes eligieron esta tierra lejana para construir su futuro”. Díaz destacó que los descendientes de aquellos inmigrantes “son hoy nuestros vecinos, amigos y familia, una parte fundamental del entramado social que nos define como pueblo”.

Muestra fotográfica

Durante el acto, se proyectó un video con fotografías históricas aportadas por las familias, reflejo de las distintas corrientes migratorias que llegaron desde Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. También se entregaron diplomas de reconocimiento a más de 80 familias y se inauguró una muestra fotográfica en la Sala Poeta Lugones, que permanecerá abierta al público.

Viviana Medina, integrante de la Junta de Historia y Geografía, celebró la continuidad del proyecto y anticipó que nuevas familias serán incorporadas en futuras ediciones.

El homenaje permitió a varias generaciones reconectarse con sus orígenes y valorar el aporte cultural, económico y humano de los inmigrantes que, con su trabajo y espíritu solidario, moldearon la identidad de Capilla del Monte y dejaron una huella perdurable en su historia colectiva.