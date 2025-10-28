Capilla del Monte homenajeó a sus familias inmigrantes

El municipio reconoció a más de 80 familias inmigrantes en un acto emotivo que destacó su legado y su aporte a la identidad capillense.

Provincial28 de octubre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
28-10--capilla

En un emotivo acto celebrado en el Cine Enrique Muiño, el Municipio de Capilla del Monte y la Junta de Historia y Geografía rindieron homenaje a las familias inmigrantes que contribuyeron a la conformación de la comunidad local, bajo el lema “Hacedoras de parte de nuestra historia”.

El Intendente Fabricio Díaz encabezó la ceremonia, acompañado por Autoridades, Instituciones Educativas y numerosos vecinos. En su mensaje, el mandatario vecinal subrayó que la identidad capillense “es el resultado del esfuerzo, la lucha y el compromiso de quienes eligieron esta tierra lejana para construir su futuro”. Díaz destacó que los descendientes de aquellos inmigrantes “son hoy nuestros vecinos, amigos y familia, una parte fundamental del entramado social que nos define como pueblo”.

28-10-(2)-capilla

Muestra fotográfica

Durante el acto, se proyectó un video con fotografías históricas aportadas por las familias, reflejo de las distintas corrientes migratorias que llegaron desde Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. También se entregaron diplomas de reconocimiento a más de 80 familias y se inauguró una muestra fotográfica en la Sala Poeta Lugones, que permanecerá abierta al público.

Viviana Medina, integrante de la Junta de Historia y Geografía, celebró la continuidad del proyecto y anticipó que nuevas familias serán incorporadas en futuras ediciones.

El homenaje permitió a varias generaciones reconectarse con sus orígenes y valorar el aporte cultural, económico y humano de los inmigrantes que, con su trabajo y espíritu solidario, moldearon la identidad de Capilla del Monte y dejaron una huella perdurable en su historia colectiva.

Te puede interesar
llaryora-3

El PJ Capital naufragó en todas las seccionales

Felipe Osman
Provincial28 de octubre de 2025

Milei deglutió los rezagos de Juntos por el Cambio y ganó en todas las seccionales. El aparato PJ no alcanzó para parar la avalancha. La división del peronismo incidió, pero ni la sumatoria hubiera bastado. La transversalidad del Centro Cívico mostró sus limitaciones, y empiezan los reproches.

schiaretti-basualdo

Los intendentes que decoraron la derrota de Schiaretti

Yanina Soria
Provincial28 de octubre de 2025

La lista que patrocinó el presidente Javier Milei se impuso en 19 de los 26 departamentos de la provincia y pintó de violeta 234 localidades. Qué municipios resistieron la ola libertaria y le dieron (micro) triunfos a Provincias Unidas.

Lo más visto
WhatsApp Image 2025-10-26 at 10.44.39 PM

No la vieron

Gabriel Silva
Provincial27 de octubre de 2025

La contundencia en el triunfo de La Libertad Avanza sobre Provincias Unidas en Córdoba obliga al oficialismo mediterráneo a un reseteo urgente del modelo. El fracaso del novel frente en Córdoba y Santa Fe desnuda la debilidad de los espacios de centro.

schiaretti-llaryora (10)

Fracasó la estrategia de Provincias Unidas y el cordobesismo no pudo con Milei

Bettina Marengo
Provincial27 de octubre de 2025

Con el mayor crédito del oficialismo al tope de la lista, el oficialismo apenas superó la última performance en elecciones de medio término. Antikirchnerismo cordobés, estrategia en discusión y un Schiaertti que demostró no ser invencible. Los popes se aferraron a la narrativa de los tres diputados logrados y el bloque de seis en el Congreso.

ilustra-milei-pone-medallas-a-bornoroni-y-roca

‘Bornoroni 2027’, el proyecto provincial que alumbraron las Legislativas

Felipe Osman
27 de octubre de 2025

La Libertad Avanza aplastó al peronismo 42 a 28. La canasta que construyó Bornoroni consiguió atrapar los votos de Milei, y el resultado del test match Roca-Schiaretti convalidó su estrategia. La marca sigue vigente en Córdoba, y si el Gobierno Nacional es exitoso, hallará tierra fértil para un proyecto provincial.