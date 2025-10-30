Passerini entra en licencia y Pretto asumirá transitoriamente la intendencia

Passerini pidió licencia por salud
El intendente de la Ciudad de Córdoba se someterá a una ciurugía programada y se ausentará de su cargó hasta su recuperación.
El intendente atravesará hoy una cirugía programada y se reintegrará en diez días a sus funciones. Mientras tanto, el viceintendente asumirá el cargo. La ciudad, bajo la mirada atenta de la Provincia.Municipal30 de octubre de 2025Felipe Osman
Por Felipe Osman
“El Intendente Daniel Passerini se realizará este jueves una cirugía programada en un nosocomio de nuestra ciudad. La intervención consiste en la extracción de la próstata con fines curativos, luego de detectarse la existencia de células tumorales malignas en un chequeo anual de rutina. Según los profesionales a cargo de su salud, en 10 días Passerini podrá retomar sus tareas habituales en la Intendencia. Durante ese lapso, esta-rá a cargo del municipio el viceintendente, Javier Pretto”.
Con esas palabras, la Municipalidad de Córdoba anunciaba ayer la carpeta médica que separará transito-riamente al intendente de sus funciones, y que dejará a cargo del Ejecutivo Municipal al viceintendente. Minutos después del anuncio dirigentes políticos del oficialismo y la oposición saludaron a Passerini, a quien desearon una pronta recuperación.
Desde el Palacio 6 de Julio agregaron que la dolencia del intendente fue detectada en un estadio temprano, lo que resulta muy favorable, y que prueba de ello es que Passerini participara activamente de la campaña hasta el último momento, programando la intervención para después de los comicios.
Por lo demás, cabe también decir que la licencia del intendente llega en un momento especial para el PJ, después de atravesar una derrota electoral categórica en (casi) toda la provincia, y cuando promedian los mandatos de Llaryora y Passerini.
En ese marco, el día a día del Palacio 6 de Julio es seguido con atención por el Centro Cívico.
Tras las Legislativas, se multiplicaron las lecturas sobre los resultados, y la mayor diferencia cosechada por La Libertad Avanza sobre Provincias Unidas en capital (44 a 25) en comparación con el agregado provincial (42 a 28). Las más prematuras, hablaron de que un déficit en la gestión municipal habría incidido. Pero en el Palacio 6 de Julio piensan distinto. Y dan motivos.
El primero, que en las elecciones de 2021 los resultados fueron todavía más adversos. El segundo, que es sabido que el fenómeno libertario tracciona más en las grandes ciudades que en los distritos más pequeños del interior. Y el tercero, que la derrota fue homogénea y contundente en casi todo el territorio provincial.
El razonamiento que sigue -y ante el cual se detienen- es el siguiente: Si un distrito sufre una derrota y los demás no, entonces algo se hizo mal en ese distrito. Si una mitad de los distritos tienen resultados adversos, y la otra mitad no, puede conjeturarse que algo se hizo mal en la mitad de los distritos. Pero si la elección es adversa en casi todos los distritos, entonces el error está más arriba, en el planteo mismo de la estrategia.
“Se decidió provincializar -una estrategia que probamos cada cuatro años, y cada cuatro años fracasa-, el error fue pensar que con la misma receta íbamos a cosechar resultados distintos”, confiesa un baqueano del Palacio 6 de Julio.
Ahora bien, más allá del reparto de culpas (se piensa que la semana próxima habrá una convocatoria de la conducción a los dirigentes territoriales de la capital), que de poco valdrá tras la derrota, ocupa al oficialismo el futuro: los dos años que restan hasta auditar, ante el electorado, ambas gestiones, provincial y municipal.
El intendente de la Ciudad de Córdoba se someterá a una ciurugía programada y se ausentará de su cargó hasta su recuperación.
La ordenanza que busca crear el “Programa de Promoción de Actividades Productivas”, orientado a fomentar la actividad industrial, el desarrollo urbano, el turismo y las actividades médicas, atravesó la comisión de Economía con apoyo unánime, y se votará en el recinto la próxima semana.
Andrés Varizat, Asesor Letrado del municipio, ganó un concurso para integrar la Cámara de Apelaciones de Córdoba. Es apenas uno de los movimientos que –inoportunamente- se rumoran en plena campaña.
Concejales del bloque radical le reclamaron al Municipio que cumpla con la Carta Orgánica, para que las apps puedan funcionar con el nuevo reglamento.
Finalmente se pondrá a prueba la posibilidad de que los vecinos denuncien infracciones de tránsito. La evidencia no es prometedora.
El intendente anunció un nuevo espacio ubicado en barrio Parque Futura, el mismo servirá para atender de manera integral y gratuita a las y los vecinos. “En Córdoba la política pública es de manos abiertas, no es de puños cerrados", dijo el Passerini.
El gremio de docentes e investigadores universitarios enciende la alarma por DASPU. La obra social de la UNC atraviesa una crisis estructural que no es un accidente, sino la consecuencia directa del desfinanciamiento sistemático.
Mientras sigue tamizando los resultados, el peronismo ya piensa en reajustes en sus equipos de gestión. Tras el análisis de las seccionales, se descuenta que habrá cambios en los Centros de Participación Comunal. Aunque las variantes podrían llegar bastante más arriba.
El exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner había sido condenado por las amenazas en una asamblea de Papel Prensa y por el uso de fondos públicos para financiar materiales con consignas contra el Grupo Clarín.
El gobernador estableció, bajo un decreto, que algunos de los organismos de la Provincia sean autárquicos y otros sean unificados.
Los enroques que se barajan para reemplazar al presidente de la bancada de legisladores oficialistas. ¿Ruptura delasotista en puerta?