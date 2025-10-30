Macri: "El PRO tendrá un candidato en 2027"

Tras el triunfo de La Libertad Avanza, parecía que la reconciliación entre el expresidente Mauricio Macri y Javier Milei se volvía a recomponer. Previo a la reunión con el Presidente, la cabeza del Pro confirmó que tendrán su propio candidato en 2027.

Macri aseguró que al gobierno libertario le "hace falta más músculo en la gestión y el diálogo" y alertó que es necesario llevar a cabo "una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación y de privatización".

El exmandatario dio estas declaraciones durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile. En ese marco, planteó que "el Pro está mas vivo que nunca" y que "tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene".

"Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas", planteó Macri.

En esta línea, el expresidente justificó los acuerdos electorales de su partido con LLA y también replicó las críticas internas: "Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO, porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad".

Además, lanzó una sugerencia para el mandatario: "Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizaron las ideas, dijeron ‘voy a poner el voto, aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente'. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó".

Tras lo dicho, dio a entender la buena relación entre ambos, asegurando que el presidente lo invitó a "comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso", indicó. "Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre", agregó.

“Hay de vuelta una expectativa positiva”, consideró Macri, al tiempo que destacó que Milei y su equipo “lograron desarmar una bomba que hubiera llevado a la pobreza al 80 o 90% de los argentinos” y “evitó una crisis terminal”, aunque advirtió que “ahora debe cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.

Este viernes 31, Mauricio Macri y Javier Milei se reunirán en la Quinta de Olivos, marcando, nuevamente, un acercamiento entre ambos