Macri: "El PRO tendrá un candidato en 2027"

Tras el triunfo electoral, Milei invitó a 20 gobernadores a Casa Rosada
El presidente recibirá a los mandatarios provinciales en el marco de la discusión sobre la reforma laboral y tributaria que impulsará el Gobierno en la próxima etapa.
Durante un seminario en Chile, el expresidente aseguró que su partido “está más vivo que nunca”. Sin embargo, reconoció que Javier Milei está haciendo "lo necesario" en materia de reformas y la prioridad es apoyarlo.Nacional30 de octubre de 2025Redacción Alfil
Tras el triunfo de La Libertad Avanza, parecía que la reconciliación entre el expresidente Mauricio Macri y Javier Milei se volvía a recomponer. Previo a la reunión con el Presidente, la cabeza del Pro confirmó que tendrán su propio candidato en 2027.
Macri aseguró que al gobierno libertario le "hace falta más músculo en la gestión y el diálogo" y alertó que es necesario llevar a cabo "una agenda más agresiva de achicamiento del gasto público, de baja de impuestos, de relación con el mundo, de desregulación y de privatización".
El exmandatario dio estas declaraciones durante una exposición en el seminario “Puentes, dialogar para construir”, organizado por el holding financiero BICE Corp, en Chile. En ese marco, planteó que "el Pro está mas vivo que nunca" y que "tiene cuatrocientos dirigentes que nadie tiene".
"Lo que no tiene todavía es un candidato conocido para disputar, que lo obtendrá en el 27, pero hoy la prioridad es apoyar ideas y las ideas que impulsa el señor Milei, que son las correctas", planteó Macri.
En esta línea, el expresidente justificó los acuerdos electorales de su partido con LLA y también replicó las críticas internas: "Creí que si las ideas del cambio las había ganado él, porque nuestros candidatos no tuvieron el appeal, había que apoyarlo, a pesar de los destratos que hemos recibido, a pesar de esta discusión, que ha fortalecido al PRO, porque de lo que se habló más estos dos años es si La Libertad Avanza mataba al PRO o no lo mataba al PRO, si lo dividía o no, todo el día era hablar, hacer publicidad".
Además, lanzó una sugerencia para el mandatario: "Él tiene que agregarle esos cambios que irritaron a mucha gente y que, a pesar de estar irritados, priorizaron las ideas, dijeron ‘voy a poner el voto, aunque me gustaría que no grite más, que dialogue más, que incluya más gente'. Y ese mensaje está, él lo escuchó, yo creo que lo escuchó".
Tras lo dicho, dio a entender la buena relación entre ambos, asegurando que el presidente lo invitó a "comer algunas milanesas, volveremos a hablar. Él acepta conmigo que yo vaya y le diga lo que pienso", indicó. "Ahora hay que ver si va a aprovechar esta oportunidad, porque es difícil en la vida tener dos oportunidades, ¿no? Y él la ha tenido, así que alguna estrella tiene este hombre", agregó.
“Hay de vuelta una expectativa positiva”, consideró Macri, al tiempo que destacó que Milei y su equipo “lograron desarmar una bomba que hubiera llevado a la pobreza al 80 o 90% de los argentinos” y “evitó una crisis terminal”, aunque advirtió que “ahora debe cerrar la brecha entre lo que propuso y su capacidad de implementación”.
Este viernes 31, Mauricio Macri y Javier Milei se reunirán en la Quinta de Olivos, marcando, nuevamente, un acercamiento entre ambos
El presidente recibirá a los mandatarios provinciales en el marco de la discusión sobre la reforma laboral y tributaria que impulsará el Gobierno en la próxima etapa.
Los cambios en las leyes laborales son urgentes y están más a la mano que las transformaciones previsional y tributaria-
Lo confirmó la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), con esta suba esperan garantizar previsibilidad y sostener la calidad de atención en el sistema.
El exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner había sido condenado por las amenazas en una asamblea de Papel Prensa y por el uso de fondos públicos para financiar materiales con consignas contra el Grupo Clarín.
El peronismo no encuentra su rumbo, en parte porque no puede dejar de pedirle a Cristina que les diga para dónde deben ir.
El gremio de docentes e investigadores universitarios enciende la alarma por DASPU. La obra social de la UNC atraviesa una crisis estructural que no es un accidente, sino la consecuencia directa del desfinanciamiento sistemático.
Mientras sigue tamizando los resultados, el peronismo ya piensa en reajustes en sus equipos de gestión. Tras el análisis de las seccionales, se descuenta que habrá cambios en los Centros de Participación Comunal. Aunque las variantes podrían llegar bastante más arriba.
El exsecretario de Comercio de Cristina Kirchner había sido condenado por las amenazas en una asamblea de Papel Prensa y por el uso de fondos públicos para financiar materiales con consignas contra el Grupo Clarín.
El gobernador estableció, bajo un decreto, que algunos de los organismos de la Provincia sean autárquicos y otros sean unificados.
Los enroques que se barajan para reemplazar al presidente de la bancada de legisladores oficialistas. ¿Ruptura delasotista en puerta?