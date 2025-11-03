A 30 años del atentado de Río Tercero, Llaryora y Ferrer rindieron homenaje a las víctimas

A 30 años del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero, El gobernador Martín Llaryora, junto al intendente Marcos Ferrer, presidieron un acto institucional en el Paseo del Milagro de la localidad del departamento Tercero Arriba, donde además se llevó a cabo una misa conmemorativa, en homenaje a las víctimas de la tragedia.

Durante el acto, el mandatario provincial destacó la fortaleza y el coraje del pueblo de Río Tercero tras el atentado, y subrayó que la comunidad es reconocida por "su capacidad de sobreponerse y avanzar pese al dolor". "Río Tercero nunca bajó los brazos", expresó el gobernador, y destacó que "se abrazaron todos juntos a una sola causa y un solo pedido de justicia, de verdad y de memoria".

El gobernador recordó la sanción de la Ley 11.003, que instituye el izamiento de las banderas a media asta cada 3 de noviembre y la inclusión del atentado en la currícula educativa provincial, como parte del homenaje permanente a las víctimas y del compromiso con la memoria.

A su turno, el intendente Marcos Ferrer destacó la presencia de Llaryora en el homenaje y remarcó que se trata de “la primera vez que un gobernador de la provincia de Córdoba se hace presente en este acto".

Y valoró que "el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba ha instituido en su currícula educativa de toda la provincia el tema del atentado del 3 de noviembre en las aulas, tanto para nivel inicial, primario y secundario".

¿De que trata la Ley en “Memoria del Atentado a Fábrica Militar de Río Tercero”?

Recordemos que en 2024, el Martín Llaryora firmó la promulgación de la ley 11.003 en "Memoria del Atentado a Fábrica Militar de Río Tercero", aprobada días antes por la legislatura provincial.

La normativa expresa que “la Ley tiene por objeto promover el desarrollo de actividades recordatorias relacionadas a las explosiones sucedidas los días 3 y 24 de noviembre de 1995 en la Fábrica Militar de Río Tercero (F.M.R.T.), con especial énfasis en los acontecimientos que originaron el atentado, las consecuencias provocadas en la ciudad y en sus habitantes, la reparación histórica como proceso de reconstrucción y el homenaje a las víctimas y personas damnificadas”.

En su artículo 2, la ley instituye el 3 de noviembre de cada año como “Día de Conmemoración y homenaje a las víctimas del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”.

Asimismo, el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba dispone en cada aniversario la realización de actividades curriculares que promueven la reflexión sobre este día y su reparación histórica, en los establecimientos educativos de la provincia de todos los niveles y modalidades.