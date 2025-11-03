Milei reune a su gabinete con el debut de Adorni y Santilli

Las fases de la kirchnerización libertaria
El cambio de gabinete empieza a mostrar los parecidos cada vez más marcados entre el gobierno de Milei y los del clan Kirchner
El presidente Javier Milei reunió a su nuevo gabinete para definir la agenda legislativa de noviembre, con foco en el presupuesto 2026 y próximas medidas económicasNacional03 de noviembre de 2025Redacción Alfil
El presidente Javier Milei llevó a cabo la primera reunión de gabinete con Manuel Adorni en la Jefatura, como flamante canciller, y a Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior, quienes estrenaron su rol tras un fin de semana de cambios sorpresivos.
El presidente convocó a su equipo para debatir la agenda legislativa de noviembre, con mayor énfasis en el presupuesto 2026 y las próximas medidas económicas.
Desde las 9:30, en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada, los ocho ministros y el flamante jefe de Gabinete se dieron cita junto al mandatario y las secretarias Karina Milei (General de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica).
Asimismo, asistieron Sandra Pettovello (Capital Humano), Pablo Quirno (Relaciones Exteriores), Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Mariano Cuneo Libarona (Justicia), quien llegó con algunos minutos de demora, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.
También participaron el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el asesor presidencial y gestor de militantes libertarios, Santiago Caputo. El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había avisado de antemano que no podía asistir a la reunión.
El Presidente Javier Milei encabezó una reunión en Casa Rosada con el nuevo Gabinete.
La imágen - publicada desde la cuenta de x de la Oficina Presidencial - de la conformación del Ejecutivo brilla por la ausencia de Guillermo Francos, Lisandro Catalán y Gerardo Werthein.
Sin embargo, las refacciones del Gabinete continuarán ante la prevista salida de Patricia Bullrich, quién dejará el ministerio de Seguridad para asumir como senadora nacional, y del ministro de Defensa, Luis Petri que también ocupará un lugar en el Congreso.
En el caso de Santilli y Adorni, electos diputado nacional y porteño, se descuenta que no jurarán por sus cargos para dedicarse a la gestión.
