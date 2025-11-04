Barroso no llegó, pero Belart se reunió con Milei

Por BM.

La pelea por el voto y la influencia del mundo cristiano sigue pese a que ya pasaron las elecciones legislativas. Carlos Belart, el líder de Cita con la Vida, una de las principales iglesias evangélicas de Córdoba, y miembro de la comisión directiva de Aciera (Alianza de Iglesias Evangélicas de Argentina) se reunió con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. El libertario recibió a la conducción de Aciera, donde el cordobés es vicepresidente de Relaciones Internas y uno de los miembros más antiguos e influyentes. Del lado del gobierno estuvieron Karina Milei y el flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Belart es el suegro de Evelin Barroso, la pastora que ocupó el sexto lugar en la lista de diputados de La Libertad Avanza en las recientes elecciones. No ingresó a Diputados, pero quedó firme en el espacio que comanda en Córdoba Gabriel Bornoroni. A Dios rogando y con el mazo dando, no finaliza ahí la influencia del jefe de Cita con la Vida, que en su momento coqueteó con Martín Llaryora. A esa iglesia pertenece el pastor Gerardo Grosso, que a fin de año ingresará a la Legislatura en reemplazo de Rodrigo Agrelo, en el marco del enroque de bancas que implementó el partido Encuentro Vecinal Córdoba.