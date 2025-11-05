Alta Gracia volverá a vivir uno de sus festivales más esperados

Alta Gracia se prepara para el finde XL de noviembre con una gran edición de Happy Birra.

Happy Birra, el ya clásico Festival de la Cerveza, que este año celebra su quinta edición. La cita será los días 21, 22 y 23 de noviembre, con entrada libre y gratuita, en el Parque del Sierras Hotel, un punto emblemático por su entorno natural y su ubicación privilegiada en pleno corazón de la ciudad.

Con un line-up de primer nivel, Happy Birra promete tres noches a pura música y diversión. Entre los artistas confirmados se destacan Antonio Birabent, La Mancha de Rolando, Roberto Pettinato con su show Sumo x Pettinato, Ella es tan Cargosa y un gran cierre a puro ritmo con la presentación de Turf. El festival contará además con una importante presencia de artistas y DJ locales, que harán vibrar al predio con su talento, junto a propuestas de magia, humor y clowns que harán las delicias de todos.

Como cada año, la cerveza será la gran protagonista. Más de 20 beertrucks ofrecerán una amplia variedad de estilos artesanales e industriales, y los asistentes podrán conocer y disfrutar el trabajo de los productores que dan vida a esta bebida tan querida.

El festival también contará con un espacio dedicado al gin, con stands de venta, exhibiciones y degustaciones, además de un sector gastronómico repleto de foodtrucks con hamburguesas, lomos, shawarma, pizzas, empanadas, postres y productos regionales. A ello se sumará un Mercado de Emprendedores, donde numerosos productores exhibirán y ofrecerán a la venta sus creaciones en madera, cuero, plata, cerámica y mucho más.

¡Alta Gracia, cultura viva todo el año!

Happy Birra forma parte de la amplia agenda de festivales y propuestas culturales con la que Alta Gracia se ha consolidado como una ciudad de encuentro y disfrute. Entre sus eventos más destacados se encuentran Peperina, la fiesta culinaria más grande del país; el Festival de Jazz de Invierno, el Festival Monumental Sierras de Cine, y su gran agenda veraniega que comienza con Happy Birra y se extiende con Mionca y el Encuentro Anual de Colectividades, la fiesta emblema de la ciudad del Tajamar.

De esta manera, Alta Gracia ofrece durante todo el año actividades para todos los gustos: música en vivo, museos, gastronomía, ferias, senderismo y ciclismo en paisajes únicos, aprovechando la potencia de su rico patrimonio histórico, cultural y natural. Estas propuestas se complementan con otras líneas de desarrollo vinculadas al turismo deportivo, de congresos y convenciones, religioso y más.

Así, la ciudad de los museos, la naturaleza y los grandes festivales se prepara para el fin de semana largo de noviembre con el objetivo de seguir brindando disfrute a todos los vecinos y a los miles de turistas que cada año eligen enamorarse del encanto de la ciudad.

