Alta Gracia volverá a vivir uno de sus festivales más esperados

Happy Birra, el ya clásico Festival de la Cerveza, que este año celebra su quinta edición. La cita será los días 21, 22 y 23 de noviembre, con entrada libre y gratuita, en el Parque del Sierras Hotel, un punto emblemático por su entorno natural y su ubicación privilegiada en pleno corazón de la ciudad.

Con un line-up de primer nivel, Happy Birra promete tres noches a pura música y diversión. Entre los artistas confirmados se destacan Antonio Birabent, La Mancha de Rolando, Roberto Pettinato con su show Sumo x Pettinato, Ella es tan Cargosa y un gran cierre a puro ritmo con la presentación de Turf. El festival contará además con una importante presencia de artistas y DJ locales, que harán vibrar al predio con su talento, junto a propuestas de magia, humor y clowns que harán las delicias de todos.

Como cada año, la cerveza será la gran protagonista. Más de 20 beertrucks ofrecerán una amplia variedad de estilos artesanales e industriales, y los asistentes podrán conocer y disfrutar el trabajo de los productores que dan vida a esta bebida tan querida.

El festival también contará con un espacio dedicado al gin, con stands de venta, exhibiciones y degustaciones, además de un sector gastronómico repleto de foodtrucks con hamburguesas, lomos, shawarma, pizzas, empanadas, postres y productos regionales. A ello se sumará un Mercado de Emprendedores, donde numerosos productores exhibirán y ofrecerán a la venta sus creaciones en madera, cuero, plata, cerámica y mucho más.

¡Alta Gracia, cultura viva todo el año!

Happy Birra forma parte de la amplia agenda de festivales y propuestas culturales con la que Alta Gracia se ha consolidado como una ciudad de encuentro y disfrute. Entre sus eventos más destacados se encuentran Peperina, la fiesta culinaria más grande del país; el Festival de Jazz de Invierno, el Festival Monumental Sierras de Cine, y su gran agenda veraniega que comienza con Happy Birra y se extiende con Mionca y el Encuentro Anual de Colectividades, la fiesta emblema de la ciudad del Tajamar.

De esta manera, Alta Gracia ofrece durante todo el año actividades para todos los gustos: música en vivo, museos, gastronomía, ferias, senderismo y ciclismo en paisajes únicos, aprovechando la potencia de su rico patrimonio histórico, cultural y natural. Estas propuestas se complementan con otras líneas de desarrollo vinculadas al turismo deportivo, de congresos y convenciones, religioso y más.

Así, la ciudad de los museos, la naturaleza y los grandes festivales se prepara para el fin de semana largo de noviembre con el objetivo de seguir brindando disfrute a todos los vecinos y a los miles de turistas que cada año eligen enamorarse del encanto de la ciudad.