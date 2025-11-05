Lorenzetti y Llaryora en el acto por los 100 años del TSJ

Redacción AlfilEnroque Corto04 de noviembre de 2025
Oficialmente libertarios | Prunotto llamó a cuidar la institucionalidad de la Legislatura | Avilés y el ensayo histórico que presentó en la Feria del Libro | Plan municipal para deudores
Bettina MarengoProvincial04 de noviembre de 2025
Dicen que no han hablado de la banca de Bernardo Knipscheer, que si deja el bloque de Hacemos Unidos podría poner en jaque los ajustados números del llaryorismo, sobre todo si Agost Carreño no cumple las expectativas de alineación. La diputada dijo que todo está “en evaluación” tras convertirse en tercera fuerza provincial.
Bettina MarengoProvincial04 de noviembre de 2025
El líder de Cita con la Vida y suegro de la excandidata libertaria estuvo en la Rosada. El voto evangelico tira.
Yanina SoriaProvincial04 de noviembre de 2025
La derrota electoral no desalentó la lógica de construcción política del cordobesismo que quire nuevos aliados. El gobernador participó junto al intendente radical del acto homenaje a las víctimas del atentado en la Fábrica Militar de Río Tercero. Luego, recorrieron obras.
Redacción AlfilProvincial04 de noviembre de 2025
Con el 64,56% de participación ciudadana, se dio a conocer el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.