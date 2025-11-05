Lorenzetti y Llaryora en el acto por los 100 años del TSJ

El viernes se cumplen 100 años de la creación del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ), máximo órgano judicial de la provincia, y el evento se va a conmemorar con un acto en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia I, que será encabezado por el presidente del TSJ, Luis Eugenio Angulo y que muy probablemente tenga al gobernador Martín Llaryora entre sus principales invitados. Está confirmada la presencia del juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti y de las máximas autoridades judiciales del país. No se sabe si el ex supremo Juan Carlos Maqueda, de no buen vínculo con Lorenzetti, será de la partida.

Durante la celebración se hará un reconocimiento a jueces y juezas que formaron parte del TSJ en anteriores integraciones: Armando Andruet, María Esther Cafure de Battistelli, Mercedes Blanc de Arabel, Adán Ferrer, Horacio Roitman, José Cafferata Nores y Juan Manuel Aparicio. Ese mismo día se celebrará en la ciudad de Córdoba la reunión de comisión directiva de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jufejus), al que asistirán aproximadamente 25 vocales de cortes y superiores tribunales de las provincias argentinas.