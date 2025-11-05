Milei se reunió con más de 100 diputados y senadores previo a la convocatoria al Congreso.

Milei tomó juramento a Adorni como jefe de Gabinete
Tras la renuncia de Guillermo Francos, el presidente encabezó la ceremonia en Casa Rosada. Adorni es el tercer ministro coordinador en lo que va de la gestión libertaria
El presidente Milei se reúne con legisladores de LLA-PRO para buscar consensos en proyectos clave: Presupuesto 2026, reforma tributaria, modernización laboral y código penal. La reunión contó con la presencia de figuras como Patricia Bullrich, Luis Petri y Martín Menem.Nacional05 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Con una mirada fija a buscar concesos para los próximos proyectos que presentará el oficialismo en el Congreso este mipercoles alrededor de las 10 de la mañana, el Presidente convocó a legisladores electos de LLA-PRO que ocuparán las bancas del poder legislativo a partir del 10 de diciembre.
En la previa al intercambio, el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, reveló: “Vinimos con todo el bloque para tener una reunión de trabajo. El objetivo es trabajar en equipo como lo venimos haciendo”
En el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, la reunión estuvo encabezada por el mandatario y su hermana, y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
Frente a la segunda etapa de su mandato, Milei aseguró que en el Congreso debe asegurar cuatro ejes claves: la discusión por el Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y la modificación en el código penal.
En la reunión estuvieron presentes los ministros y legisladores electos Patricia Bullrich y Luis Petri -quienes asumirán como senadora y diputado el 10 de diciembre, y el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, que buscará ser reelecto al frente de la Cámara baja.
También estuvo presente Gabirel Bornoroni, quién recientemente fue confirmado como el líder de la bancada oficialista en la cámara baja y el Diego Santilli, diputado electo que fue designado como ministro del Interior.
La clase dirigente nos ha acostumbrado a no pedir rendición de cuentas, lo que solamente beneficia a ellos
Luego de una reunión en Diputados, encabezada por el diputado Maximiliano Ferraro, se estableció que tendrán una reunión previa al informe final.
El encargado de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda en Diputados colaboró con el triunfo de LLA, ahora el oficialismo buscará tratar la ley luego del 10 de diciembre .
El nuevo jefe de Gabinete confirmó que convocará una sesión especial con la nueva conformación de la Cámara baja. A su vez, afirmó que su rol como vocero continuará pero con un formato "menos formal y más flexible"
Dicen que no han hablado de la banca de Bernardo Knipscheer, que si deja el bloque de Hacemos Unidos podría poner en jaque los ajustados números del llaryorismo, sobre todo si Agost Carreño no cumple las expectativas de alineación. La diputada dijo que todo está “en evaluación” tras convertirse en tercera fuerza provincial.
El líder de Cita con la Vida y suegro de la excandidata libertaria estuvo en la Rosada. El voto evangelico tira.
Con el 64,56% de participación ciudadana, se dio a conocer el escrutinio definitivo de las elecciones legislativas del pasado 26 de octubre.
Schiaretti en España | A la espera del balance 2024 | Ajuste al vecino
Luis Juez reapareció en Córdoba buscando capitalizar el voto libertario. En paralelo, en Buenos Aires, Gabriel Bornoroni fue ratificado por Karina Milei como jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.