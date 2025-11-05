Milei se reunió con más de 100 diputados y senadores previo a la convocatoria al Congreso.

Con una mirada fija a buscar concesos para los próximos proyectos que presentará el oficialismo en el Congreso este mipercoles alrededor de las 10 de la mañana, el Presidente convocó a legisladores electos de LLA-PRO que ocuparán las bancas del poder legislativo a partir del 10 de diciembre.

En la previa al intercambio, el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, reveló: “Vinimos con todo el bloque para tener una reunión de trabajo. El objetivo es trabajar en equipo como lo venimos haciendo”

En el Salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada, la reunión estuvo encabezada por el mandatario y su hermana, y secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.

Frente a la segunda etapa de su mandato, Milei aseguró que en el Congreso debe asegurar cuatro ejes claves: la discusión por el Presupuesto 2026, la reforma tributaria, la modernización laboral y la modificación en el código penal.

En la reunión estuvieron presentes los ministros y legisladores electos Patricia Bullrich y Luis Petri -quienes asumirán como senadora y diputado el 10 de diciembre, y el presidente de la Cámara de Diputados y vicepresidente de LLA, Martín Menem, que buscará ser reelecto al frente de la Cámara baja.

También estuvo presente Gabirel Bornoroni, quién recientemente fue confirmado como el líder de la bancada oficialista en la cámara baja y el Diego Santilli, diputado electo que fue designado como ministro del Interior.