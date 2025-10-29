Carlos Gutierrez sobre Provincias Unidas: "Nos constituimos en la tercera fuerza nacional, le guste a quien le guste"

El diputado naciónal se refirió a la derrota electoral el pasado domingo y aseguró que el bloque logró constituir su objetivo pese de haberse constituido "en tres meses de existencia".

29 de octubre de 2025
El diputado nacional de Provincias Unidas, Carlos Gutierrez, se refirió por primera vez a la derrota electoral que enfrentó el bloque de los gobernadores. En ese marco, celebró el resultado electoral al destacar que se trata de una fuera que "tiene tres meses de existencia"

"Provincias Unidas, una fuerza que tiene tres meses de existencia, sacó 1.766.000 votos en la elección del pasado domingo, el 7.3%", escribió el vocero del partido en la Cámara Baja. 

"Nos constituimos en la tercera fuerza nacional le guste a quien le guste. Cumplimos con el objetivo propuesto para esta elección: constituir un bloque que arrancará con 20 diputados en diciembre para ser el bloque de la producción de la sensatez y del sentido común", concluyó Gutierrez.

El pasado 26 de octubre, Córdoba se pintó de violeta, La Libertad Avanza. Encabezada por Gonzalo Roca, fue la fuerza más votada obteniendo aproximadamente el 42,35% de los votos, obteniendo cinco de las nueve bancas en Diputados.

En tanto, la fuerza que encabeza el exgobernador Juan Schiaretti se ubicó en segundo lugar con alrededor del 28,32% de los votos, obteniendo así tres bancas en representación de Córdoba. 

 

