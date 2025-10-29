Carlos Gutierrez sobre Provincias Unidas: "Nos constituimos en la tercera fuerza nacional, le guste a quien le guste"

Macri y Milei retomaron el diálogo tras el triunfo de LLA
Ante la victoria electoral del Gobierno Nacional, el presidente y la cabeza del PRO retomaron el diálogo con una llamada y gestos públicos de reconocimiento en X.
Política29 de octubre de 2025
El diputado nacional de Provincias Unidas, Carlos Gutierrez, se refirió por primera vez a la derrota electoral que enfrentó el bloque de los gobernadores. En ese marco, celebró el resultado electoral al destacar que se trata de una fuera que "tiene tres meses de existencia"
"Provincias Unidas, una fuerza que tiene tres meses de existencia, sacó 1.766.000 votos en la elección del pasado domingo, el 7.3%", escribió el vocero del partido en la Cámara Baja.
"Nos constituimos en la tercera fuerza nacional le guste a quien le guste. Cumplimos con el objetivo propuesto para esta elección: constituir un bloque que arrancará con 20 diputados en diciembre para ser el bloque de la producción de la sensatez y del sentido común", concluyó Gutierrez.
Provincias Unidas, una fuerza que tiene tres meses de existencia, sacó 1.766.000 votos en la elección del pasado domingo, el 7.3%. Nos constituimos en la tercera fuerza nacional le guste a quien le guste.— Carlos Gutierrez (@Dip_Gutierrez) October 28, 2025
El pasado 26 de octubre, Córdoba se pintó de violeta, La Libertad Avanza. Encabezada por Gonzalo Roca, fue la fuerza más votada obteniendo aproximadamente el 42,35% de los votos, obteniendo cinco de las nueve bancas en Diputados.
En tanto, la fuerza que encabeza el exgobernador Juan Schiaretti se ubicó en segundo lugar con alrededor del 28,32% de los votos, obteniendo así tres bancas en representación de Córdoba.
A tan solo horas antes del comienzo de la veda electoral, el legislador nacional, Ramón Vera, respondió a críticas del influencer libertario y referenció en conflicto que el influencer generó en referencia al Senador Nacional.
El ministro de Justicia ya habría comunicado su dimisión a la Casa Rosada semanas atrás. El lunes formalizará su renuncia despúes de las elecciones legislativas.
El legislador solicitó que los cordobeses que integran la Cámara Baja, voten a favor de la moción de censura planteada contra el Jefe de Gabinete “Ningún funcionario puede estar por encima de la ley”, afirmó el radical.
El presidente estadounidense defendió respaldar a su homólogo, Javier Milei, frente a las críticas que enfrenta su propia administración: “No tienen dinero; están peleando con todas sus fuerzas para sobrevivir”. Además, afirmó que podría abrir la economía para facilitar la compra de carne vacuna.
Ante la vinculación con el acusado de doble femicidio, Laje repudió energicamente el accionar del mismo y criticó que "ciertos sectores del periodismo y la partidocracia pretendan aprovechar un crimen tan atroz para hacer política sucia".
El gremio de docentes e investigadores universitarios enciende la alarma por DASPU. La obra social de la UNC atraviesa una crisis estructural que no es un accidente, sino la consecuencia directa del desfinanciamiento sistemático.
El reinicio de la Legislatura tendrá también el cruce por “niñeces trans” | El Colorado Rossi piensa en la UCR del 2027 | Sin filtro
Vuelven las sesiones hoy con agenda relajada pero ganas de todos los bloques de enrostrar derrotas. El oficialismo busca nuevo presidente.
Mientras sigue tamizando los resultados, el peronismo ya piensa en reajustes en sus equipos de gestión. Tras el análisis de las seccionales, se descuenta que habrá cambios en los Centros de Participación Comunal. Aunque las variantes podrían llegar bastante más arriba.
En diciembre se vence el mandato del diputado nacional Oscar Agost Carreño, y vuelve a Córdoba para ocupar su banca del PRO en la Legislatura. Niegan que el desembarco sea en el Panal.