Adorni confirmó que el Gobierno llamará a sesiones extraordinarias

A poco tiempo de haber asumido como jefe de Gabinete, el vocero presidencial aseguró que, "es probable que se avance más rápido en las diferentes leyes”.

Nacional05 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
congreso

Por Redacción Alfil

Luego de haber jurado como nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se explayó durante una entrevista y afirmó que desde Casa Rosada llamarán a sesiones extraordinarias para lograr tratar las nuevas reformas denominadas “de segunda generación”. 

“Tenemos fe y estamos convencidos de que en extraordinarias vamos a poder aprobar todo, del 10 al 31 de diciembre”, expresó el vocero presidencial.

Según fuentes confiables, se espera a que sea tratado a su vez el Presupuesto 2026. La estrategia planeada desde el gobierno libertario es clara, con la renovación de bancas el 10 de diciembre, desde la Nación buscarán apresurar los tratamientos de las reformas laboral y tributaria. 

Aún así, Adorni no descartó que se pudiera llegar a lograr otro llamado para la segunda mitad de enero, esto debido a los tiempos justos que maneja el Congreso. "Como hay un consenso general, en lo global, creo que los tiempos no van a ser los habituales si no que es probable que se avance más rápido en las diferentes leyes", destacó el jefe de Gabinete.

Te puede interesar
explosiones

Río Tercero y la impunidad

Javier Boher
Nacional05 de noviembre de 2025

La clase dirigente nos ha acostumbrado a no pedir rendición de cuentas, lo que solamente beneficia a ellos

Lo más visto
enroque-1 (2)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto05 de noviembre de 2025

Schiaretti en España | A la espera del balance 2024 | Ajuste al vecino

FOTO NOTA (22)

Después de las urnas, el semillero del PJ se pone en marcha

Gabriel Marclé
Río Cuarto05 de noviembre de 2025

La juventud peronista de Río Cuarto también toma parte en el proceso de reorganización interna tras la derrota electoral. Con un fuerte anclaje territorial y una mirada crítica al rumbo nacional, los jóvenes dirigentes buscan marcar el pulso de la renovación que atraviesa al PJ local y provincial.