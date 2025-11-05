Adorni confirmó que el Gobierno llamará a sesiones extraordinarias

Milei tomó juramento a Adorni como jefe de Gabinete
Tras la renuncia de Guillermo Francos, el presidente encabezó la ceremonia en Casa Rosada. Adorni es el tercer ministro coordinador en lo que va de la gestión libertaria
05 de noviembre de 2025
Por Redacción Alfil
Luego de haber jurado como nuevo jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se explayó durante una entrevista y afirmó que desde Casa Rosada llamarán a sesiones extraordinarias para lograr tratar las nuevas reformas denominadas “de segunda generación”.
“Tenemos fe y estamos convencidos de que en extraordinarias vamos a poder aprobar todo, del 10 al 31 de diciembre”, expresó el vocero presidencial.
Según fuentes confiables, se espera a que sea tratado a su vez el Presupuesto 2026. La estrategia planeada desde el gobierno libertario es clara, con la renovación de bancas el 10 de diciembre, desde la Nación buscarán apresurar los tratamientos de las reformas laboral y tributaria.
Aún así, Adorni no descartó que se pudiera llegar a lograr otro llamado para la segunda mitad de enero, esto debido a los tiempos justos que maneja el Congreso. "Como hay un consenso general, en lo global, creo que los tiempos no van a ser los habituales si no que es probable que se avance más rápido en las diferentes leyes", destacó el jefe de Gabinete.
