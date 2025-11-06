El Servicio Penitenciario trasladó dos internos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad Federal

Servicio Penitenciario de la Provincia concretó este jueves el traslado de dos internos de alto perfil o alto riesgo, con la asistencia de la Policía de Córdoba, a cárceles de máxima seguridad dependientes del Servicio Penitenciario Federal en la Provincia de Buenos Aires.

Los traslados de Franco Gabriel Artaza, quien cumplía su condena en el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco, y de Leandro Ezequiel Artaza, desde el Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje, se enmarcan en el convenio sobre Alojamiento de Personas Privadas de Libertad de Distinta Jurisdicción firmado entre el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación.

Franco Gabriel Artaza cumple condena por resistencia a la autoridad, tentativa de homicidio agravado y amenazas calificadas, con pena hasta julio de 2029, mientras que Leandro Ezequiel Artaza fue condenado por tenencia de armas de guerra, amenazas calificadas y homicidio agravado, con pena hasta septiembre de 2034.

Los detenidos fueron enviados desde el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para ser escoltados a un establecimiento penitenciario federal.

El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que el traslado se determinó “en base a las disposiciones judiciales y a los informes de inteligencia criminal penitenciaria que indicaban que desde los establecimientos penitenciarios los internos seguían intentando delinquir”.

Al respecto, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, enfatizó: ”La gente se tiene que quedar absolutamente tranquila de que en Córdoba las instituciones funcionan. Y este operativo es la demostración de que al delito se lo persigue en todas sus formas”.

Los dos condenados, sindicados como líderes de organizaciones criminales, continuarán privados de la libertad en el establecimiento penitenciario Federal hasta que puedan ser trasladados al Centro de Máxima Seguridad (CEMAX), un establecimiento modelo para internos de “Alto Perfil de Riesgo” que se está erigiendo dentro del Complejo Carcelario "Reverendo Francisco Luchesse" de Bouwer. La finalización de la obra se prevé para el primer semestre del 2026.