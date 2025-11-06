El Servicio Penitenciario trasladó dos internos de alta peligrosidad a cárceles de máxima seguridad Federal

Llaryora recupera el PJ (y proyecta sus activos en el partido nacional)
Especial disposición del gobernador para darle vida al partido y recuperar identidad. Cómo compatibiliza con el Partido Cordobés. El interés sobre el PJ nacional.
Se trata de Franco y Leadro Artaza, cuyos translados se realizan en virtud del Acuerdo de Alojamiento de Personas realizado entre el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Seguridad de la Nación.Provincial06 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Servicio Penitenciario de la Provincia concretó este jueves el traslado de dos internos de alto perfil o alto riesgo, con la asistencia de la Policía de Córdoba, a cárceles de máxima seguridad dependientes del Servicio Penitenciario Federal en la Provincia de Buenos Aires.
Los traslados de Franco Gabriel Artaza, quien cumplía su condena en el Establecimiento Penitenciario N°7 de San Francisco, y de Leandro Ezequiel Artaza, desde el Complejo Carcelario N°2 de Cruz del Eje, se enmarcan en el convenio sobre Alojamiento de Personas Privadas de Libertad de Distinta Jurisdicción firmado entre el Ministerio de Justicia y Trabajo de la Provincia y el Ministerio de Seguridad de la Nación.
Franco Gabriel Artaza cumple condena por resistencia a la autoridad, tentativa de homicidio agravado y amenazas calificadas, con pena hasta julio de 2029, mientras que Leandro Ezequiel Artaza fue condenado por tenencia de armas de guerra, amenazas calificadas y homicidio agravado, con pena hasta septiembre de 2034.
Los detenidos fueron enviados desde el Aeropuerto Ingeniero Ambrosio Taravella al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, para ser escoltados a un establecimiento penitenciario federal.
El ministro de Justicia y Trabajo, Julián López, explicó que el traslado se determinó “en base a las disposiciones judiciales y a los informes de inteligencia criminal penitenciaria que indicaban que desde los establecimientos penitenciarios los internos seguían intentando delinquir”.
Al respecto, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, enfatizó: ”La gente se tiene que quedar absolutamente tranquila de que en Córdoba las instituciones funcionan. Y este operativo es la demostración de que al delito se lo persigue en todas sus formas”.
Los dos condenados, sindicados como líderes de organizaciones criminales, continuarán privados de la libertad en el establecimiento penitenciario Federal hasta que puedan ser trasladados al Centro de Máxima Seguridad (CEMAX), un establecimiento modelo para internos de “Alto Perfil de Riesgo” que se está erigiendo dentro del Complejo Carcelario "Reverendo Francisco Luchesse" de Bouwer. La finalización de la obra se prevé para el primer semestre del 2026.
Córdoba figura entre las legislaturas más baratas del país y el oficialismo aprovecha el dato para reafirmar su discurso de eficiencia. El estudio llega en un momento con cambios internos en la Unicameral. Sale Siciliano, se suma Alesandri y esperan a Agost Carreño.
El dirigente de Embalse llegó a la legislatura con una lista K y ayer oficializó su pase a Hacemos Unidos. "Peronismo unido", dijeron en el Panal. Una movida que neutraliza daño legislativo de eventual ruptura de Natalia de la Sota.
La Libertad Avanza da vuelta la página y se enfoca en la construcción de “una alternativa para Córdoba”. Perfilar candidaturas en cada localidad, caminar la provincia durante el ’26, y ofrecer a los cordobeses el modelo nacional: reforma y achicamiento del Estado, y baja de impuestos.
Con el respaldo de los bloques opositores de la Legislatura provincial, un grupo de jubilados, pensionados y retirados provinciales impulsa la restitución de derechos previsionales a través de iniciativa popular. Más de 38 mil firmas están siendo evaluadas por la Junta Electoral Provincial para su certificación
Luis Juez reapareció en Córdoba buscando capitalizar el voto libertario. En paralelo, en Buenos Aires, Gabriel Bornoroni fue ratificado por Karina Milei como jefe del bloque de La Libertad Avanza en Diputados.
Con el respaldo de los bloques opositores de la Legislatura provincial, un grupo de jubilados, pensionados y retirados provinciales impulsa la restitución de derechos previsionales a través de iniciativa popular. Más de 38 mil firmas están siendo evaluadas por la Junta Electoral Provincial para su certificación