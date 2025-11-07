Alta Gracia marca el rumbo

El Honorable Concejo Deliberante aprobó hoy, por unanimidad, el proyecto que regula el funcionamiento del transporte privado por aplicaciones digitales en la ciudad de Alta Gracia.

La medida responde a un pedido sostenido de los vecinos y usuarios, que reclamaban orden y equidad entre los distintos servicios de movilidad.

El nuevo marco normativo fue elaborado junto al Ejecutivo municipal, representantes de taxis, remises, agencias y conductores de aplicaciones, y apunta a ordenar una actividad que ya existe, garantizando reglas claras tanto para quienes trabajan como para quienes utilizan el servicio.

“Este proyecto no prohíbe, sino que pone orden. Es una ordenanza pensada en los usuarios, que buscan viajar seguros, y en los trabajadores, que merecen igualdad de condiciones”, destacaron desde la Comisión de Legislación General.

La normativa fija requisitos de seguridad, documentación y antigüedad máxima de los vehículos (10 años), además de inscripción obligatoria en un registro municipal y controles regulares por parte de la Secretaría de Comercio, Industria y Modernización.

Las plataformas deberán contar con domicilio legal en Alta Gracia, contando con un representante con residencia en nuestra Ciudad; como así también asegurar la calidad del servicio, la atención de reclamos y la trazabilidad de los viajes mediante geolocalización y registro digital.

Con esta ordenanza, Alta Gracia se convierte en una de las primeras ciudades de la provincia en regular el transporte por aplicaciones, equilibrando innovación y control, libertad y responsabilidad.