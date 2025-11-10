Mesa Chica | Martín Juez, en el nombre del padre

El concejal Martín Juez, del Frente Cívico, se hizo eco del anuncio del senador Luis Juez y ratificó la candidatura a la gobernación de su padre en 2027, en el marco de una alianza opositora, a fin de arrebatarle el poder a Martín Llaryora, que buscará repetir mandato. “El 2026 va a ser para engrosar el Frente Cívico”, dijo en el streaming Mesa Chica del Diario Alfil. El edil habló del vínculo “milanesero” de Juez con el presidente Javier Milei, y admitió que los insultos a su familia vía redes del tuitero libertario “Gordo Dan”, cuyo nombre es Daniel Parisini, fue un mojón en la relación con el jefe de Estado, con quién Juez padre se reunió varias veces.

El junior Juez admitió que durante la reciente campaña para las elecciones legislativas nacionales, las críticas a Juan Schiaretti de parte de la lista de La Libertad Avanza, con quien el Frente Cívico fue en alianza, se dieron atenuadas. “Compartimos el mismo electorado”, señaló, e insistió con que “hoy otro modelo cordobesismo hoy”, que encarna Llaryora, que consideró de menor calidad que el encarnado por el exmandatario.

En otro tramo de la charla, Martín Juez criticó el “estado de la ciudad” que gobierna Daniel Passerini, pero sin embargo recordó que el intendente está pagando una deuda en dólares tomada por Ramón Mestre “que Llaryora no pagó” , en alusión a la refinanciación obtenida en plena pandemia por el hoy gobernador. Con respecto a la candidatura opositora para el principal sillón del Palacio 6 de Julio, el concejal evitó dar nombres, aunque en un momento se le escapó que Rodrigo de Loredo, que seguramente competirá con Luis Juez por la candidatura para la Gobernación, sería un buen nombre para la ciudad.