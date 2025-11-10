Mesa Chica | Martín Juez, en el nombre del padre

#MesaChica | Riutort: “Natalia se prestó al juego de Massa”
La exconcejala y dirigente del peronismo habló sobre las Legislativas y apuntó a la candidata de Defendamos Córdoba. “Creo que lo de ella es un capricho personal”, dijo.
El concejal Martín Juez, del Frente Cívico, se hizo eco del anuncio del senador Luis Juez y ratificó la candidatura a la gobernación de su padre en 2027, en el marco de una alianza opositora, a fin de arrebatarle el poder a Martín Llaryora, que buscará repetir mandato. “El 2026 va a ser para engrosar el Frente Cívico”, dijo en el streaming Mesa Chica del Diario Alfil. El edil habló del vínculo “milanesero” de Juez con el presidente Javier Milei, y admitió que los insultos a su familia vía redes del tuitero libertario “Gordo Dan”, cuyo nombre es Daniel Parisini, fue un mojón en la relación con el jefe de Estado, con quién Juez padre se reunió varias veces.
El junior Juez admitió que durante la reciente campaña para las elecciones legislativas nacionales, las críticas a Juan Schiaretti de parte de la lista de La Libertad Avanza, con quien el Frente Cívico fue en alianza, se dieron atenuadas. “Compartimos el mismo electorado”, señaló, e insistió con que “hoy otro modelo cordobesismo hoy”, que encarna Llaryora, que consideró de menor calidad que el encarnado por el exmandatario.
En otro tramo de la charla, Martín Juez criticó el “estado de la ciudad” que gobierna Daniel Passerini, pero sin embargo recordó que el intendente está pagando una deuda en dólares tomada por Ramón Mestre “que Llaryora no pagó” , en alusión a la refinanciación obtenida en plena pandemia por el hoy gobernador. Con respecto a la candidatura opositora para el principal sillón del Palacio 6 de Julio, el concejal evitó dar nombres, aunque en un momento se le escapó que Rodrigo de Loredo, que seguramente competirá con Luis Juez por la candidatura para la Gobernación, sería un buen nombre para la ciudad.
El diputado de Unión por la Patria y candidato a renovar su banca embistió contra la hija del exgobernador y postulante de Defendamos Córdoba. “Quisiera saber por quién elige entre los jubilados y el campo”, dijo el kirchnerista.
Fernando Rambaldi, el intendente de La Calera fue el invitado al streaming de Alfil. Qué dijo de los Rufeil, cómo es la relación con la Provincia y por qué apuntó a Facundo Torres.
Así el legislador provincial del oficialismo, Abraham Galo, definió la contienda de cara al 26 de octubre en Córdoba. También estuvo invitada la candidata a diputada del Nuevo MAS, Julia Di Santi.
La diputada y candidata libertaria, Laura Rodríguez Machado, fue parte del streaming de Alfil. Qué dijo de su llegada a la lista, lo que piensa del impacto de los audios y a qué se refiere con los que acompañan como Julio Iglesias: “a veces sí, a veces no…”.
La candidata de Fuerza Patria y el postulante del radicalismo pasaron por el streaming de Alfil. La dirigente de Grabois habló de cómo se cerró con Carro y qué piensa de la banca de Alesandri. El radical pidió una tregua y “abuenarse después del proceso interno”.
Con el respaldo de los bloques opositores de la Legislatura provincial, un grupo de jubilados, pensionados y retirados provinciales impulsa la restitución de derechos previsionales a través de iniciativa popular. Más de 38 mil firmas están siendo evaluadas por la Junta Electoral Provincial para su certificación
El oficialismo cordobés ajusta su ingeniería legislativa para garantizar la aprobación del Presupuesto 2026. Mientras el gobernador Llaryora blinda votos propios y negocia con aliados, también reacomoda el tablero interno tras la salida de Miguel Siciliano.
El kirchnerismo repudió a Alesandri | Sale Agrelo, entra Grosso | Judiciales con mucho rock | Por el superbloque violeta en Senado | Sin cartas sobre la mesa
El Ejecutivo publicó la reglamentación de las aplicaciones de transporte. Las empresas deberán inscribirse y verificar la inscripción de sus choferes, que suman requisitos como licencia de conducir profesional y certificados de antecedentes. La ciudad cierra un asunto tras años de procrastinación.
Falto de éxitos en el país, ahora las fuerzas de izquierda celebran el triunfo de un candidato que tiene todo lo que les gustaría poder votar