Mesa Chica | Victoria Flores: Quiero ser candidata a todo

La ministra de Ambiente de la Provincia, Victoria Flores, dijo que quería ser candidata "a todo" cuando se le preguntó si sus aspiraciones eran postularse para la sucesión de Daniel Passerini en la Municipalidad de Córdoba. Dirigente del PJ Capital, llaryorista pura, la ministra estuvo en el streaming Mesa Chica del Diario Alfil donde habló de los desafíos del sector ambiental, de los reclamos fuera de ámbito que recibió, como el caso del Quebracho blanco de la avenida Padre Luchesse, cuya remoción era competencia de la ciudad de Villa Allende y no de la Provincia y de política. "Tori" dijo que respetó la decisión de Natalia de la Sota de abrirse del oficialismo provincial y jugar con lista propia en las elecciones legislativas, pero consideró que no era el momento. A la diputada y a la ministra las une una relación familiar ya que el padre de la primera, José Manuel de la Sota, y la madre de la segunda, Olga Riutort, estuvieron casados.

 

