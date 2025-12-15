Mesa Chica | Victoria Flores: Quiero ser candidata a todo

Mesa Chica | Victoria Flores: Quiero ser candidata a todoMesa Chica15 de diciembre de 2025Redacción Alfil
La ministra de Ambiente de la Provincia, Victoria Flores, dijo que quería ser candidata "a todo" cuando se le preguntó si sus aspiraciones eran postularse para la sucesión de Daniel Passerini en la Municipalidad de Córdoba. Dirigente del PJ Capital, llaryorista pura, la ministra estuvo en el streaming Mesa Chica del Diario Alfil donde habló de los desafíos del sector ambiental, de los reclamos fuera de ámbito que recibió, como el caso del Quebracho blanco de la avenida Padre Luchesse, cuya remoción era competencia de la ciudad de Villa Allende y no de la Provincia y de política. "Tori" dijo que respetó la decisión de Natalia de la Sota de abrirse del oficialismo provincial y jugar con lista propia en las elecciones legislativas, pero consideró que no era el momento. A la diputada y a la ministra las une una relación familiar ya que el padre de la primera, José Manuel de la Sota, y la madre de la segunda, Olga Riutort, estuvieron casados.
“Yo tengo otra forma de construir”
#MesaChica | Franco Mogetta, exsecretario de Transporte de la Nación
#Mesa Chica | Martín Juez, en el nombre del padre
#MesaChica | Riutort: “Natalia se prestó al juego de Massa”
La exconcejala y dirigente del peronismo habló sobre las Legislativas y apuntó a la candidata de Defendamos Córdoba. “Creo que lo de ella es un capricho personal”, dijo.
#MesaChica | Carro: “Natalia hasta el final estuvo tratando de llegar a un acuerdo con Schiaretti”
El diputado de Unión por la Patria y candidato a renovar su banca embistió contra la hija del exgobernador y postulante de Defendamos Córdoba. “Quisiera saber por quién elige entre los jubilados y el campo”, dijo el kirchnerista.
#MesaChica | “De la Nación no te bajan un mango y te meten la casta adentro”
Fernando Rambaldi, el intendente de La Calera fue el invitado al streaming de Alfil. Qué dijo de los Rufeil, cómo es la relación con la Provincia y por qué apuntó a Facundo Torres.
Bornoroni muestra poder y ubica a Roca en la Magistratura (Karina)
La hermanísima presidencial primereó en el organismo que designa y castiga a los jueces federales. Roca es el primer legislador nacional libertario puro que ingresa al Consejo. El Panal dice que ya sabía de la novedad.
Elecciones UNC 2026: reacomodos políticos y silencios estratégicos en la carrera hacia el rectorado
El Consejo Superior aprobó el calendario 2026 y confirmó el cronograma electoral que volverá a poner en disputa la conducción de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin candidaturas definidas ni movimientos explícitos, los espacios comienzan la etapa de señales discretas, negociaciones reservadas y relecturas de la última elección rectoral, en la que la continuidad de gestión fue un factor decisivo. El posible interés de Jhon Boretto en evaluar una reelección aparece como referencia obligada dentro del análisis político, mientras que la oposición, un poco atomizada, buscará candidatos que le hagan mella al oficialismo.
Tapia: sin foto con Messi pero con plan de victimización
El presidente de AFA afronta la batalla legal con la Justicia utilizando al mundial y a los campeones como coartada. Mientras tanto, juega sus cartas para el contragolpe.
Enroque corto en Río Cuarto
Escándalo en PAMI: Nuevo capítulo | Puja por la localía
Dirigentes de San Justo almorzaron con De Loredo para planificar hacia 2027
El dirigente radical reunió en Córdoba a varios referentes de la UCR para anunciarles su bandera de largada de campaña propia. El mensaje fue claro: empieza a recorrer la provincia y pide que lo acompañen para instalar su candidatura.