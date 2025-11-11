Scott Bessent reveló que Argentina activó un tramo del swap de divisas con Estados Unidos

Tragedia de Once: De Vido tendrá una pena de 4 años de prisión
El exministro de Planificación Federal fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por administración fraudulenta, esto tras estar involucrado en la tragedia ferroviaria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha activado el primer tramo de un swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos, lo que ha generado ganancias para EE. UU., según confirmó el funcionario estadounidense.Nacional11 de noviembre de 2025Redacción Alfil
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó el secretario Scott Bessent quien aseguró este martes que "ya obtuvimos una ganancia".
Según reveló el funcionario estadounidense, "se utilizó una pequeña cantidad" de la línea de crédito de USD 20.000 millones que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina. Bessent reveló que el movimiento generó que el gobierno de Estados Unidos obtuviera beneficios. "Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica”, en el marco de una entrevista televisiva a la cadena MSNBC.
El funcionario remarcó que la utilización de la línea swap tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral y contribuir a la estabilidad regional. "yo prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa", argumentó.
Bessent sostiene que esta estrategia representa una oportunidad para que Estados Unidos afiance vínculos y genere un entorno favorable en la región: "Tenemos una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados".
Pese a que el monto exacto no fue revelado, se sugiere que el gobierno argentino habría utilizado alrededor de US$2.700 millones, que se habría destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones.
Por otro lado, se especula que parte de los fondos fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.
El 31 de octubre, el Banco Central había revelado que el Tesoro estadounidense podría haber activado un tramo del swap para recuperar los dólares que invirtió en la antesala electoral para sostener el tipo de cambio.
El exministro de Planificación Federal fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por administración fraudulenta, esto tras estar involucrado en la tragedia ferroviaria.
El Ministerio del Interior fue restructurado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2024. En consecuencia, la cartera de Santilli se centrará casi exclusivamente en la negociación con gobernadores, intendentes, diputados y senadores.
La propuesta del peronismo racional y amigo de los mercados es, otra vez, propia de espacios o regímenes que atentan contra la libertad económica
El nuevo jefe de Gabinete hace valer su rol y tiene pensado programar reuniones dentro del Poder Ejecutivo con una periodicidad de 10 días.
La larga cola de gente esperando por entrar al local de la cadena francesa nos recuerda la cárcel proteccionista en la que vivíamos
El presidente se presentó en el evento desarrollado por el Council of the Americas, allí respondió preguntas de ejecutivos relacionadas a su ajuste económico.
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
El intendente volvería esta semana. Nuevo achique en la orgánica y reducción en los gastos de funcionamiento. Se cortan alquileres de inmuebles municipales. La respuesta del passerinismo a las versiones de intervención provincial: ¿por qué repetir la (mala) experiencia de funcionarios heredados?
Los que se quedan | Teléfono para los peronistas | Sin festejo por el Día del empleado Municipal | Por la rendición de cuentas | Sin Uber, empezó la inscripción de las Apps de transporte | Pensar Córdoba a diez años
El gobernador, dispuesto a ocupar todos los espacios de poder para revalidar su liderazgo. Próxima parada del partido: convocatoria para renovar autoridades. Última elección interna, 2022 bajo la conducción de Juan Schiaretti.
Mientras Sergio Piguillem y Juan Negri comienzan a mostrar sus cartas dentro de los doce núcleos que dividen al radicalismo, la figura de Rodrigo de Loredo sigue agitando la escena. Aunque ya lanzó su candidatura a gobernador, en la UCR muchos creen que podría volver a mirar a la Ciudad si el mapa provincial se tiñe de liberal en 2027, con verdaderas chances de desplazar al peronismo.