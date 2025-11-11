Scott Bessent reveló que Argentina activó un tramo del swap de divisas con Estados Unidos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) activó un primer tramo del swap de monedas acordado con el Tesoro de Estados Unidos, según confirmó el secretario Scott Bessent quien aseguró este martes que "ya obtuvimos una ganancia".

Según reveló el funcionario estadounidense, "se utilizó una pequeña cantidad" de la línea de crédito de USD 20.000 millones que Estados Unidos puso a disposición de la Argentina. Bessent reveló que el movimiento generó que el gobierno de Estados Unidos obtuviera beneficios. "Le prestamos dinero a un gobierno para estabilizarlo durante una elección, uno de nuestros grandes aliados en Latinoamérica”, en el marco de una entrevista televisiva a la cadena MSNBC.

El funcionario remarcó que la utilización de la línea swap tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral y contribuir a la estabilidad regional. "yo prefiero usar la paz mediante la fortaleza económica antes que tener que disparar a narcolanchas si el gobierno colapsa", argumentó.

Bessent sostiene que esta estrategia representa una oportunidad para que Estados Unidos afiance vínculos y genere un entorno favorable en la región: "Tenemos una oportunidad generacional en América Latina para crear aliados".

Pese a que el monto exacto no fue revelado, se sugiere que el gobierno argentino habría utilizado alrededor de US$2.700 millones, que se habría destinado para reembolsar a Estados Unidos dólares empleados en la intervención cambiaria previa a las elecciones.

Por otro lado, se especula que parte de los fondos fueron usados para afrontar los vencimientos de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se concretaron el viernes pasado.

El 31 de octubre, el Banco Central había revelado que el Tesoro estadounidense podría haber activado un tramo del swap para recuperar los dólares que invirtió en la antesala electoral para sostener el tipo de cambio.