Asumió Santilli como ministro del Interior pero cedió funciones a Manuel Adorni y a Seguridad

Diego Santilli asumirá este miércoles como ministro del Interior; sin embargo, horas previas a la oficialización de su cargo, Javier Milei reformó el ministerio, suprimiendo secretarías y ampliando atribuciones de ministerios claves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial.

El decreto anuncia modificaciones en la Ley de Ministerios y traspasó la Secretaría de Comunicación y Medios desde la órbita de la Presidencia de la Nación a la de la Jefatura de Gabinete. Manuel Adorni continuará su labor como vocero presidencial, por lo que todavía controlará la comunicación presidencial y de los medios públicos (Agencia de Publicidad del Estado, Contenidos Públicos y RTA).



Adorni también se ocupará de las competencias en turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora estaban bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior. Con ello también destaca latransferencia de la planificación ambiental y la gestión de recursos naturales, así como la participación en foros internacionales vinculados a cambio climático y biodiversidad.



Por otro lado, el Ministerio de Seguirdad (presidida por Patricia Bullrich, pero que a partir de diciembre pasará a controlar la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.) absorberá las funciones relacionadas con migraciones, inmigración y el control del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esto también incluye la organización del sistema de registración e identificación de personas, el control de fronteras, la aplicación de las leyes migratorias y la administración del derecho de asilo y nacionalidad.

De esta forma, la cartera ministerial de Santilli estará reducida pero orientada a, de forma casi exclusiva, la negociación con gobernadores, intendentes y, en parte, diputados y senadores. el Funcionario jurará a las 15 horas de este martes en Casa Rosada





















