Asumió Santilli como ministro del Interior pero cedió funciones a Manuel Adorni y a Seguridad

El Ministerio del Interior fue restructurado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2024. En consecuencia, la cartera de Santilli se centrará casi exclusivamente en la negociación con gobernadores, intendentes, diputados y senadores.

Nacional11 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
images (6)

Diego Santilli asumirá este miércoles como ministro del Interior; sin embargo, horas previas a la oficialización de su cargo, Javier Milei reformó el ministerio, suprimiendo secretarías y ampliando atribuciones de ministerios claves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial.

El decreto anuncia modificaciones en la Ley de Ministerios y traspasó la Secretaría de Comunicación y Medios desde la órbita de la Presidencia de la Nación a la de la Jefatura de Gabinete. Manuel Adorni continuará su labor como vocero presidencial, por lo que todavía controlará la comunicación presidencial y de los medios públicos (Agencia de Publicidad del Estado, Contenidos Públicos y RTA).
 
 Adorni también se ocupará de las competencias en turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora estaban bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior. Con ello también destaca latransferencia de la planificación ambiental y la gestión de recursos naturales, así como la participación en foros internacionales vinculados a cambio climático y biodiversidad.
 
 Por otro lado, el Ministerio de Seguirdad (presidida por Patricia Bullrich, pero que a partir de diciembre pasará a controlar la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.) absorberá las funciones relacionadas con migraciones, inmigración y el control del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esto también incluye la organización del sistema de registración e identificación de personas, el control de fronteras, la aplicación de las leyes migratorias y la administración del derecho de asilo y nacionalidad.

De esta forma, la cartera ministerial de Santilli estará reducida pero orientada a, de forma casi exclusiva, la negociación con gobernadores, intendentes y, en parte, diputados y senadores. el Funcionario jurará a las 15 horas de este martes en Casa Rosada


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te puede interesar
agis

Penalizar el peso

Javier Boher
Nacional11 de noviembre de 2025

La propuesta del peronismo racional y amigo de los mercados es, otra vez, propia de espacios o regímenes que atentan contra la libertad económica

dechatlon

Saltando el muro hacia Decathlon

Javier Boher
Nacional10 de noviembre de 2025

La larga cola de gente esperando por entrar al local de la cadena francesa nos recuerda la cárcel proteccionista en la que vivíamos

Lo más visto
18-02-25-municipalidad-03

Los cambios que prepara Passerini (omite receta llaryorista)

Yanina Soria
Provincial10 de noviembre de 2025

El intendente volvería esta semana. Nuevo achique en la orgánica y reducción en los gastos de funcionamiento. Se cortan alquileres de inmuebles municipales. La respuesta del passerinismo a las versiones de intervención provincial: ¿por qué repetir la (mala) experiencia de funcionarios heredados?

Passerini (15)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto11 de noviembre de 2025

Los que se quedan | Teléfono para los peronistas | Sin festejo por el Día del empleado Municipal | Por la rendición de cuentas | Sin Uber, empezó la inscripción de las Apps de transporte | Pensar Córdoba a diez años

Piguillen--Negri--De-Loredo

Piguillem y Negri se suben a la intendencia, pero todos miran a De Loredo

Carolina Biedermann
Municipal11 de noviembre de 2025

Mientras Sergio Piguillem y Juan Negri comienzan a mostrar sus cartas dentro de los doce núcleos que dividen al radicalismo, la figura de Rodrigo de Loredo sigue agitando la escena. Aunque ya lanzó su candidatura a gobernador, en la UCR muchos creen que podría volver a mirar a la Ciudad si el mapa provincial se tiñe de liberal en 2027, con verdaderas chances de desplazar al peronismo.