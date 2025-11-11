Asumió Santilli como ministro del Interior pero cedió funciones a Manuel Adorni y a Seguridad

Tragedia de Once: De Vido tendrá una pena de 4 años de prisión
El exministro de Planificación Federal fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por administración fraudulenta, esto tras estar involucrado en la tragedia ferroviaria.
El Ministerio del Interior fue restructurado mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2024. En consecuencia, la cartera de Santilli se centrará casi exclusivamente en la negociación con gobernadores, intendentes, diputados y senadores.Nacional11 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Diego Santilli asumirá este miércoles como ministro del Interior; sin embargo, horas previas a la oficialización de su cargo, Javier Milei reformó el ministerio, suprimiendo secretarías y ampliando atribuciones de ministerios claves mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 793/2024 publicado este martes en el Boletín Oficial.
El decreto anuncia modificaciones en la Ley de Ministerios y traspasó la Secretaría de Comunicación y Medios desde la órbita de la Presidencia de la Nación a la de la Jefatura de Gabinete. Manuel Adorni continuará su labor como vocero presidencial, por lo que todavía controlará la comunicación presidencial y de los medios públicos (Agencia de Publicidad del Estado, Contenidos Públicos y RTA).
Adorni también se ocupará de las competencias en turismo, ambiente y deportes, que hasta ahora estaban bajo la responsabilidad del Ministerio del Interior. Con ello también destaca latransferencia de la planificación ambiental y la gestión de recursos naturales, así como la participación en foros internacionales vinculados a cambio climático y biodiversidad.
Por otro lado, el Ministerio de Seguirdad (presidida por Patricia Bullrich, pero que a partir de diciembre pasará a controlar la secretaria de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva.) absorberá las funciones relacionadas con migraciones, inmigración y el control del Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Esto también incluye la organización del sistema de registración e identificación de personas, el control de fronteras, la aplicación de las leyes migratorias y la administración del derecho de asilo y nacionalidad.
De esta forma, la cartera ministerial de Santilli estará reducida pero orientada a, de forma casi exclusiva, la negociación con gobernadores, intendentes y, en parte, diputados y senadores. el Funcionario jurará a las 15 horas de este martes en Casa Rosada
El exministro de Planificación Federal fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por administración fraudulenta, esto tras estar involucrado en la tragedia ferroviaria.
El Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha activado el primer tramo de un swap de monedas con el Tesoro de Estados Unidos, lo que ha generado ganancias para EE. UU., según confirmó el funcionario estadounidense.
La propuesta del peronismo racional y amigo de los mercados es, otra vez, propia de espacios o regímenes que atentan contra la libertad económica
El nuevo jefe de Gabinete hace valer su rol y tiene pensado programar reuniones dentro del Poder Ejecutivo con una periodicidad de 10 días.
La larga cola de gente esperando por entrar al local de la cadena francesa nos recuerda la cárcel proteccionista en la que vivíamos
El presidente se presentó en el evento desarrollado por el Council of the Americas, allí respondió preguntas de ejecutivos relacionadas a su ajuste económico.
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
El intendente volvería esta semana. Nuevo achique en la orgánica y reducción en los gastos de funcionamiento. Se cortan alquileres de inmuebles municipales. La respuesta del passerinismo a las versiones de intervención provincial: ¿por qué repetir la (mala) experiencia de funcionarios heredados?
Los que se quedan | Teléfono para los peronistas | Sin festejo por el Día del empleado Municipal | Por la rendición de cuentas | Sin Uber, empezó la inscripción de las Apps de transporte | Pensar Córdoba a diez años
El gobernador, dispuesto a ocupar todos los espacios de poder para revalidar su liderazgo. Próxima parada del partido: convocatoria para renovar autoridades. Última elección interna, 2022 bajo la conducción de Juan Schiaretti.
Mientras Sergio Piguillem y Juan Negri comienzan a mostrar sus cartas dentro de los doce núcleos que dividen al radicalismo, la figura de Rodrigo de Loredo sigue agitando la escena. Aunque ya lanzó su candidatura a gobernador, en la UCR muchos creen que podría volver a mirar a la Ciudad si el mapa provincial se tiñe de liberal en 2027, con verdaderas chances de desplazar al peronismo.