Tragedia de Once: De Vido tendrá una pena de 4 años de prisión

El exministro de Planificación Federal fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por administración fraudulenta, esto tras estar involucrado en la tragedia ferroviaria.

Este martes, la Corte Suprema de la Justicia tomó la decisión de condenar al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a cuatro años de prisión. El Tribunal Oral Federal N°4 citó al exfuncionario kirchnerista esta mañana para que se presente el próximo jueves a las 10 de la mañana y se haga efectiva su detención.

Según los informes de la Justicia, se lo condena al exministro por haber sido considerado como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, esto tras el siniestro ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 en Once

Se espera que desde la defensa del exdiputado le soliciten a la Justicia la prisión domiciliaria, teniendo en cuenta que su cliente actualmente tiene 76 años y posee ciertas complicaciones de salud. Hasta previo aviso, el antiguo funcionario de Cristina Kirchner permanecerá detenido en una cárcel federal.

