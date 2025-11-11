Tragedia de Once: De Vido tendrá una pena de 4 años de prisión

Julieta FernandezRío Cuarto10 de noviembre de 2025
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
Yanina Soria, 10 de noviembre de 2025
El intendente volvería esta semana. Nuevo achique en la orgánica y reducción en los gastos de funcionamiento. Se cortan alquileres de inmuebles municipales. La respuesta del passerinismo a las versiones de intervención provincial: ¿por qué repetir la (mala) experiencia de funcionarios heredados?
Redacción Alfil, 11 de noviembre de 2025
Los que se quedan | Teléfono para los peronistas | Sin festejo por el Día del empleado Municipal | Por la rendición de cuentas | Sin Uber, empezó la inscripción de las Apps de transporte | Pensar Córdoba a diez años
Yanina Soria, 11 de noviembre de 2025
El gobernador, dispuesto a ocupar todos los espacios de poder para revalidar su liderazgo. Próxima parada del partido: convocatoria para renovar autoridades. Última elección interna, 2022 bajo la conducción de Juan Schiaretti.
Carolina Biedermann, 11 de noviembre de 2025
Mientras Sergio Piguillem y Juan Negri comienzan a mostrar sus cartas dentro de los doce núcleos que dividen al radicalismo, la figura de Rodrigo de Loredo sigue agitando la escena. Aunque ya lanzó su candidatura a gobernador, en la UCR muchos creen que podría volver a mirar a la Ciudad si el mapa provincial se tiñe de liberal en 2027, con verdaderas chances de desplazar al peronismo.