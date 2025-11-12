Más de 50.000 personas disfrutaron de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

Con Rodríguez Machado, la abducción violeta entra en la fase final.
Laura Rodríguez Machado formalizó su salida del PRO y se alinea con Milei. Macri pone en marcha el rearme y Soher junto a Arning viajan para reunirse.
El intendente Sebastián Demarchi de Morteros dio apertura al cronograma de festivales de la Región Ansenuza, con la 2° Edición de la Fiesta de la Tierra y la TradiciónProvincial12 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Durante dos jornadas inolvidables, más de 50.000 personas disfrutaron de la Popular Fiesta, que volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del noreste cordobés y del calendario provincial.
Organizada por la Municipalidad de Morteros, con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el acompañamiento de empresas locales, la fiesta reunió a miles de visitantes de toda la región y del país en el Parque Central de la ciudad, en un encuentro que combinó música, arte, gastronomía, tradición e identidad.
Más de 15.000 personas colmaron el predio el sábado en la noche de folclore, disfrutando de una grilla artística que reunió a Sacha Causay, Alma de Monte, Los Sin Nombre, Franco Teves y Nuevas Raíces.
La gran apertura estuvo a cargo de la Academia La Huella, seguida por las presentaciones de Francisco Benítez (ganador de La Voz Argentina) y del grupo Herederas, quienes emocionaron al público junto a bailarines del Centro Cultural Municipal y de la propia academia.
El Taller Ansenuza Samba, el Carnaval del Centro Cultural y la batucada Reyes de Samba aportaron ritmo, color y alegría a una jornada que reflejó la energía cultural de toda la región.
Desde el mediodía, el Paseo Nacional de Artesanos y Emprendedores reunió a más de 200 puestos en un recorrido de 530 metros, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos junto al sector gastronómico, donde familias y grupos de amigos compartieron comidas típicas en un ambiente festivo y familiar.
El domingo 9, la fiesta culminó con un cierre multitudinario, encabezado por Ulises Bueno, quien hizo vibrar a miles de personas con su carisma y su música. La jornada final también contó con las presentaciones de Lu Farías, Cuarta Generación, Ariel Rivadero, Daiana Castro, La Banda del Ángel y Tomá pa vos, además de una nueva apertura artística a cargo de la Academia La Huella.
Durante el acto inaugural, el intendente Sebastián Demarchi dio apertura al cronograma de festivales de la Región Ansenuza, destacando: “Esta fiesta es el reflejo de lo que somos como comunidad. Celebramos el trabajo, la cultura y la identidad de nuestra gente. Morteros abre el calendario de festivales de Ansenuza con orgullo y gratitud.”
Asimismo, Demarchi agradeció “el enorme trabajo de todos los trabajadores municipales y de cada vecino que se sumó a hacer de esta fiesta una verdadera celebración popular”. En el cierre anunció que la 3° Edición será realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026 convocando a toda la región a seguir consolidando esta fiesta como un emblema de la identidad, la tradición y la cultura popular.
El viernes ingresa el Presupuesto que será espejado en Milei. Si hay crecimiento, habrá expansión (y obra pública en Córdoba). El sanfrancisqueño se adapta al estado de gracia. Versiones de todo tipo en torno a los ministros de Llaryora. Calvo parece firme en Gobierno y Dellarosa, al menos hasta marzo. El ente unificado ya tendría jefe.
El referente de Encuentro Vecinal no descarta apelar a otras jurisdicciones para que investiguen la obra pública en Córdoba. También se refirió a la posibilidad de un convite del juecismo para un gran frente opositor y del papel que tendrá Rodrigo Agrelo tras dejar su banca en la Legislatura.
El gobernador habló sobre su reunión con el ministro del Interior y el jefe de Gabinete y expresó que la reunión fue "fructífera" y "positiva", pero que si el Gobierno busca "ir en contra de los derechos laborales, no cuenten con nosotros".
“Cordial” dijo el gobernador sobre el encuentro de hora y cuarto en Casa Rosada. La Caja sigue estando lejos y el Presupuesto 2026 necesita cambios, especificó el jefe del Panal, que se encargó de ponderar la nueva etapa de diálogo con el gobierno de Javier Milei.
El gobernador, dispuesto a ocupar todos los espacios de poder para revalidar su liderazgo. Próxima parada del partido: convocatoria para renovar autoridades. Última elección interna, 2022 bajo la conducción de Juan Schiaretti.
Otro caso de corrupción salpica al PAMI durante la era libertaria. El pasado viernes se llevaron a cabo más de 10 allanamientos en Río Cuarto y la región. Además, el titular de un hospital de día se encuentra detenido en Bouwer. La mira en los ex directores del Pami y un nuevo escándalo que involucra a la obra social.
Según trascendió en las últimas horas, el presidente encabezará el acto oficial por la llegada de los cazas daneses al Área de Material Río Cuarto. La visita, que tendrá fuerte carga simbólica, también será un gesto político hacia Córdoba, donde el libertario consolidó su base más firme en el interior.
Mientras Sergio Piguillem y Juan Negri comienzan a mostrar sus cartas dentro de los doce núcleos que dividen al radicalismo, la figura de Rodrigo de Loredo sigue agitando la escena. Aunque ya lanzó su candidatura a gobernador, en la UCR muchos creen que podría volver a mirar a la Ciudad si el mapa provincial se tiñe de liberal en 2027, con verdaderas chances de desplazar al peronismo.