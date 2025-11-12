Más de 50.000 personas disfrutaron de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

El intendente Sebastián Demarchi de Morteros dio apertura al cronograma de festivales de la Región Ansenuza, con la 2° Edición de la Fiesta de la Tierra y la Tradición

Provincial12 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
12-11-(1)-morteros - copia

Durante dos jornadas inolvidables, más de 50.000 personas disfrutaron de la Popular Fiesta, que volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales y turísticos más importantes del noreste cordobés y del calendario provincial.

Organizada por la Municipalidad de Morteros, con el apoyo del Gobierno de la Provincia de Córdoba y el acompañamiento de empresas locales, la fiesta reunió a miles de visitantes de toda la región y del país en el Parque Central de la ciudad, en un encuentro que combinó música, arte, gastronomía, tradición e identidad.

Más de 15.000 personas colmaron el predio el sábado en la noche de folclore, disfrutando de una grilla artística que reunió a Sacha Causay, Alma de Monte, Los Sin Nombre, Franco Teves y Nuevas Raíces.

La gran apertura estuvo a cargo de la Academia La Huella, seguida por las presentaciones de Francisco Benítez (ganador de La Voz Argentina) y del grupo Herederas, quienes emocionaron al público junto a bailarines del Centro Cultural Municipal y de la propia academia.

El Taller Ansenuza Samba, el Carnaval del Centro Cultural y la batucada Reyes de Samba aportaron ritmo, color y alegría a una jornada que reflejó la energía cultural de toda la región.

Desde el mediodía, el Paseo Nacional de Artesanos y Emprendedores reunió a más de 200 puestos en un recorrido de 530 metros, convirtiéndose en uno de los grandes atractivos junto al sector gastronómico, donde familias y grupos de amigos compartieron comidas típicas en un ambiente festivo y familiar.

12-11-(2)-morteros - copia

El domingo 9, la fiesta culminó con un cierre multitudinario, encabezado por Ulises Bueno, quien hizo vibrar a miles de personas con su carisma y su música. La jornada final también contó con las presentaciones de Lu Farías, Cuarta Generación, Ariel Rivadero, Daiana Castro,  La Banda del Ángel y Tomá pa vos, además de una nueva apertura artística a cargo de la Academia La Huella.

Durante el acto inaugural, el intendente Sebastián Demarchi dio apertura al cronograma de festivales de la Región Ansenuza, destacando: “Esta fiesta es el reflejo de lo que somos como comunidad. Celebramos el trabajo, la cultura y la identidad de nuestra gente. Morteros abre el calendario de festivales de Ansenuza con orgullo y gratitud.”

Asimismo, Demarchi agradeció “el enorme trabajo de todos los trabajadores municipales y de cada vecino que se sumó a hacer de esta fiesta una verdadera celebración popular”. En el cierre anunció que la 3° Edición será realizará los días 6, 7 y 8 de noviembre de 2026 convocando a toda la región a seguir consolidando esta fiesta como un emblema de la identidad, la tradición y la cultura popular.

