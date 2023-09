En una nueva jornada acalorada para la Unión Cívica Radical (UCR) que promovió la expulsión del legislador Orlando Arduh y las sanciones para la vicegobernadora electa, Myrian Prunotto, y el intendente de Arroyito, Gustavo Benedetti, el parlamentario salió al cruce. “Los dirigentes que hoy conducen el radicalismo todavía no se han dado cuenta que estas acciones persecutorias y unipersonales que llevan adelante no representan a nadie”, dijo y reconoció que hace un mes dejó de ser afiliado a la UCR. “No saben ni qué partido conducen ni qué afiliados tienen: hoy se ridiculizaron a sí mismos motivando la expulsión de un afiliado que decidió -desde hace por lo menos un mes- dejar de estar inscripto en algo que se parece más a una aventura personal y sectaria que a un partido político”, dijo Arduh.

“Les ahorro el trabajo de seguir buscando argumentos para echarme del partido. Mis convicciones ideológicas no se limitan a una ficha filiatoria. Segurié siendo radical toda la vida. Mi desafiliación es resultado del desgaste de una dirigencia de conducción prepotente que no hizo más que excluirme a mí y a tantos otros. Hace rato que no se escuchan más que a ellos mismos. Los invito a que revisen la cantidad de fichas de afiliados que renuncian por año o que dejan de afiliarse porque no hacen más que desmotivar la participación con los personalismos de siempre”, sostuvo Arduh y cerró: “han sido el símbolo de la derrota en ambas elecciones y en lugar de pensar por qué lo han sido, salen a buscar culpables afuera”.