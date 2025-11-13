Inflación y pobreza en la trinchera de la información

Por Javier Boher

Ayer hubo dos noticias que reflejan uno de los problemas de este tiempo, que es el de la difusión de las noticias con sesgos que alteran fuertemente la percepción. No se trata solamente de lo que publican los medios, si no también de la reproducción y amplificación de ese contenido que hacen las redes sociales (o la inversa, la reproducción en los medios de las tendencias y ópticas virales).

La primera de esas noticias fue el dato de inflación, que por quinto mes consecutivo se ubica por encima del valor del mes anterior. La otra noticia fue el informe de UNICEF sobre la pobreza en Argentina, que nuevamente registró un descenso.

Ambos datos son cuestiones concretas relevadas de manera científica, con la seriedad propia de los métodos de recolección validados para tal fin. Aunque los números no mienten, la gente que los presenta puede recurrir a una u otra triquiñuela para que la cosa no esté tan clara.



Inflación



El dato de la inflación de octubre marcó que los precios subieron a un ritmo promedio de 2,3% en el mes de las elecciones. El valor más bajo fue en mayo, cuando el índice se ubicó en 1,5%. Desde entonces fue poco a poco ubicándose por encima de cada mes, de manera sostenida pero imperceptible.

Los relatos en torno a esto chocaron rápidamente. Los medios y ciudadanos opuestos a las políticas del gobierno rápidamente señalaron la clara tendencia alcista.

Algunos -los más comprometidos con la causa- compartieron las fotos de los tiempos del kirchnerismo en los que la oposición publicaba como grave inflaciones por debajo de los valores actuales, obviando que era el inicio de este proceso inflacionario, que el kirchnerismo negaba que existiera y que habían intervenido el Indec para ocultar los valores reales.

Los oficialistas, por su parte, señalaron que la inflación interanual fue la más baja en siete años, desde aquel 2018 en el que la situación global complicó la gestión económica de Cambiemos y marcó el principio del fin para la gestión de Mauricio Macri, precipitando la vuelta al FMI. También apuntaron a que se mantiene la baja de la inflación núcleo y que el movimiento fue poco, teniendo en cuenta las turbulencias del mes electoral, la suba del riesgo país y del dólar, más la ayuda de Trump y Bessent. Fue un mes políticamente complejo, que lógicamente afectó las dinámicas económicas del país.

Unos y otros tienen razón en sus lecturas, aunque son sesgadas y no permiten hacer un análisis completo de la situación. Se puede ver el vaso medio lleno o medio vacío, pero nadie tendría razón diciendo que está completamente lleno o vacío del todo.

La inflación se resiste a perforar el piso alcanzado en mayo y pone presión al esquema cambiario y el plan económico general, pero se mantiene en valores bajos respecto a los de 2023 y 2024.

Las elecciones de Buenos Aires y nacionales afectaron las perspectivas a futuro, con gente tratando de cubrirse ante un posible triunfo del kirchnerismo en octubre. En mayo el dólar estuvo en niveles bajos, alrededor de $1200, con mucha gente llorando por el atraso cambiario. En octubre llegó a los $1500, pero no todo se trasladó a los precios, algo a lo que estábamos acostumbrados. Ahora bien, centrarse en todas esas cuestiones y minimizar las demandas de la gente por el aumento del costo de vida -canchereando y sobrando a los que lo señalan- es el camino hacia el fracaso.



Pobreza



El otro tema fue un nuevo informe de UNICEF señalando una reducción en la cantidad de hogares pobres en Argentina. Es el tercer informe que se publica en tiempos de Milei; si cobra notoriedad es porque el año pasado se replicó con fuerza aquel informe que marcaba que ocho millones de chicos argentinos vivían en la pobreza y que un millón se iba a dormir sin comer. Los datos en los que se basaba el informe pertenecían al final del gobierno de Massa, Cristina y Alberto, pero la fecha de publicación afectó la percepción.

Los dos informes posteriores marcaron una fuerte reducción de los números, bajando a la mitad en un año. La última publicación atribuye la caída de la pobreza a la baja de la inflación en alimentos, algo de lo que subió en la última medición del Indec y que seguramente se verá reflejado en el próximo informe de UNICEF.

Los medios titularon en los dos extremos del espectro: unos pusieron el foco en la fuerte caída de un año a otro, mientras que los otros obviaron eso y se concentraron en que tres de cada diez hogares no puede cubrir los gastos de los niños o que aumentó el nivel de endeudamiento de las familias.



La sensación final de quien revisa las publicaciones va a ser radicalmente distinta dependiendo del medio que consuma y la red de personas seguidas en redes. La construcción de estos relatos (tanto perfectos como catastróficos) se hace tratando de minimizar o ignorar los datos de la realidad, los que ayudan a moderar expectativas de colapso o despegue que luego afectan el humor de la gente. El meme de los pasajeros de colectivo (uno apesadumbrado por el paisaje gris y otro feliz por el paisaje soleado) nos sirve para entender cómo dos personas viven de distinta manera la misma situación; medios y trolls actúan como si pudieran forzar a la gente a mantenerse de un lado u otro del colectivo, cuando lo normal es que alguna vez se intente mirar qué está pasando por la ventanilla del otro lado del pasillo.

