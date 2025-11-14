Llaryora presenta "plan histórico" para reducir los impuestos

El proyecto se presentará ante la Legislatura e introduce rebajas en el Inmobiliario Urbano e Ingresos Brutos

Provincial14 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Este viernes el gobernador Martín Llaryora presentó el proyecto que presentará ante la Legislatura de Córdoba. Se trata del "plan histórico de reducción de impuestos 2026", iniciativa que, según el Jefe de Estado provincial, representa una "importante" reducción impositiva, "cuida a los cordobeses" y "fortalece la producción".

"Los cordobeses vienen haciendo un esfuerzo inmenso: ajustan gastos, sostienen sus negocios, trabajan y producen sin bajar los brazos. Ese sacrificio nos inspira y nos obliga", escribió el gobernador en su cuenta de X.

"Tomando la previsión del Gobierno Nacional de un crecimiento del 6% para 2026, apostamos a ese horizonte con responsabilidad y hechos: presentamos en la Legislatura de Córdoba un presupuesto que cuida a los cordobeses, fortalece la producción e implementa un importante Plan de Reducción Impositiva", introdujo el Gobernador.

Reducción impositiva

El proyecto introduce una reducción de la alícuota del 3,5% al 2,5% para más del 64% de los comerciantes. También se promoverá una nueva Ley de Promoción Industrial con IIBB CERO para quienes facturen menos de $3.200.000.000, a cambio de una inversión del 1,2% de sus ingresos.

Se fomentará una nueva Ley de Igualdad Territorial con desgravaciones de hasta el 100% de IIBB para los contribuyentes cordobeses que decidan invertir en el Noroeste y en el Sur–Sur cordobés. Según el gobierno provincial, el programa destinará hasta el 5% de la recaudación total del impuesto, lo que significa hasta $154.000.000.000.

Se continuará con el Programa Alícuota 0 para inversiones en educación y para las nuevas inversiones en el sistema de salud. La alícuota 0 también está dirigida a la producción agrícola, a la actividad industrial dentro de la Ley de Promoción, a créditos hipotecarios y, finalmente, a exenciones para la Economía del Conocimiento y para los emprendimientos creados bajo el Fondo Emprendedor Córdoba.

