Llaryora presenta "plan histórico" para reducir los impuestos

Felipe OsmanMunicipal13 de noviembre de 2025
El reordenamiento de las estructuras orgánicas del partido entusiasma a los pretendientes de la sucesión municipal, que buscan mostrar capacidad territorial en el punteo previo. Un juego que se superpone con las versiones de cambios de gabinete, y las tensiones Provincia-Municipio que sobrevinieron al 26-O.
Gabriela YalangozianProvincial13 de noviembre de 2025
El debate político en la Unicameral se encendió este miércoles con una protesta de numerosos legisladores opositores, que se retiraron denunciando que el oficialismo no respeta los acuerdos y vaticinan el “fin de un ciclo” tras la derrota electoral del 26 de octubre.
Bettina MarengoProvincial14 de noviembre de 2025
El oficialismo envía hoy a la Legislatura el proyecto presupuestario y la ley impositiva 2026 con reducción en IIBB y cambios en el inmobiliario. Diez puntos para la pauta salarial de los estatales y achique para sostener obra pública. Un rezo para que se cumpla la promesa de Milei de que se viene el crecimiento.
Redacción AlfilEnroque Corto14 de noviembre de 2025
Reconocimiento a Hugo Pizzi | Demorados con la ambientación | Avanza el juicio contra la cúpula de Luz y Fuerza | Detención del motochorro disparó críticas
Felipe OsmanMunicipal14 de noviembre de 2025
El Ejecutivo girará la semana próxima el Presupuesto al Concejo, y si bien se sabe que habrá recortes en algunos gastos, hay incertidumbre respecto de cómo se refuncionalizará la asignación de recursos y, más aún, en qué medida y dirección llegarán los cambios a la estructura orgánica del municipio.