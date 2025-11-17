Los actos de la Justicia que ayudan a madurar

Por Javier Boher

Argentina tiene su población concentrada en Buenos Aires y sus alrededores, donde vive, trabaja y se informa casi el 40% de la población del país. Esa situación hace que todo lo que ocurre en las zonas periféricas pase bastante desapercibido, aunque cada tanto aparece algún caso que rompe ese microclima de los medios porteños y logra meter un tema de una región habitualmente ignorada.

Casualmente la semana pasada hablamos del régimen autoritario formoseño, haciendo referencia a la génesis de la provincia y su inmadurez política. La vecina provincia del Chaco entra en la misma categoría, aunque con un poco más de alternancia política.

En junio de 2023, en medio de los procesos electorales provinciales y nacionales, estalló el caso de la desaparición de la nuera del matrimonio piquetero más importante del Chaco. Emerenciano Sena y Marcela Acuña eran en ese momento candidatos por el oficialismo de Jorge Capitanich, gobernador y ex Jefe de Gabinete del kirchnerismo, y gobernaban con mano de hierro los barrios y talleres de las zonas populares de la provincia.

La búsqueda de Cecilia Strzyzowski se convirtió en un tema nacional porque sumaba todos los ingredientes necesarios para no pasar inadvertido: una familia del poder, sospechas de violencia de género o femicidio y encuestas que marcaban el malestar con un gobierno en pleno año electoral. Nadie en el país era indiferente a las novedades del caso, cubierto por los medios nacionales que tenían a sus enviados en la provincia.

Así se corrió el velo que tapaba el esquema de dominación política que usaban Capitanich y los Sena, repasando otros casos de desapariciones resonantes que no habían logrado trascender los límites de Chaco. Los detalles del caso eran cada vez peores, al punto de que la principal sospecha sobre cómo se deshicieron del cuerpo fue arrojándolo a los chanchos, casi como si fuese parte de una película de Guy Ritchie.

Finalmente el viernes se reunió el jurado popular del caso para determinar las eventuales condenas para los acusados, que llegaron recién el sábado por la tarde. El matrimonio Sena y su hijo fueron condenados por la muerte de Cecilia Strzyzowski, junto a otras ocho personas, marcando un quiebre importante en la institucionalización del país.

Ese tipo de casos generan transformaciones en los deseos y expectativas de las personas, insuflando nuevos aires de confianza en el orden legal y jurídico. La igualdad ante la ley es un elemento fundamental para que las sociedades prosperen, porque es fundamental que quienes atenten contra los valores y aspiraciones instaurados en la sociedad rindan cuentas por sus actos.

Las sociedades pueden pasar años o décadas estáticas, sin grandes cambios y con estructuras sociales y políticas que favorecen la corrupción, pero cada tanto suceden cosas que les abren los ojos y les enseñan los problemas del medio en el que se mueven. En las sacudidas que sobrevienen a esos momentos hay transformaciones que las hacen madurar y crecer.

Las contorsiones de Capitanich para tratar de despegarse de los condenados fue rápidamente señalada por todos, dejando en evidencia que la gente no olvida y no perdona los abusos que se cometen desde el poder que rodea al Estado. Ojalá que casos como el que se cerró el sábado sean cada vez menos frecuentes, pero que cada vez que ocurran terminen como ahora, donde el que las hace, las paga.