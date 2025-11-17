El Gobierno denunció a Rodolgo Aguiar, titular del ATE, por amenazas al orden democrático

Los actos de la Justicia que ayudan a madurar
La condena a los responsables del femicidio de Cecilia Strzyzowski es un logro de toda una sociedad que quiere vivir mejor de lo que lo hace
El Ministerio de Seguridad presentó una acusación formal contra el líder sindical, quien afirmó que su objetivo es "provocar la crisis de este gobierno".Nacional17 de noviembre de 2025Redacción Alfil
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó una denuncia penal contra Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por el presunto delito de amenaza de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.
La denuncia radica en las declaraciones públicas que realizó el titular del ATE en el marco de las reformas laborales que busca impulsar el Gobierno Nacional. "Es mi trabajo, es nuestro trabajo provocar la crisis de este Gobierno", admitió Aguiar el viernes 14.
En dicha entrevista afirmó que su trabajo "es que afloren los verdaderos problemas que tienen las trabajadoras y los trabajadores". En ese marco, aseguró que no necesita conocer el contenido de la reforma laboral de Milei, ya que está de convencido de que busca "joder" a los trabajadores y las trabajadoras.
"Sí, es desestabilizador y golpista. Y ahora, denunciado penalmente por amenazas públicas contra el orden constitucional", publicó el domingo la ministra Bullrich en sus redes sociales y el presidente Javier Milei replicó el mensaje. La presentación fue presentada por Fernando Oscar Soto, director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos
"Hemos tomado conocimiento que, ante la noticia de la futura presentación por parte del Gobierno Nacional de un proyecto de Ley de reforma de la legislación laboral, el Secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, expresó una amenaza pública de Atentar para provocar 'la crisis del Gobierno Nacional'", dice el texto presentado este lunes.
La denuncia, que recayó en el juzgado federal de Sergio Ramos, sostuvo que, al instar a "poner en crisis" al Gobierno, Aguiar estaría promoviendo una acción que podría encuadrarse en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal, que sancionan las amenazas de atentar contra el orden constitucional y la vida democrática.
