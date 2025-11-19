Bruno vuelve al ruedo con miras al 2027 (¿dentro o fuera de Hacemos?)

Por Gabriel Marclé

El escenario poselectoral en Córdoba parece marcado por la reactivación de los armados regionales. Dirigentes, intendentes y operadores políticos empiezan a dejar atrás la etapa de balances para responder al envión de renovación que atraviesa a cada espacio. En el peronismo, su amplio espectro dirigencial muestra a múltiples actores intentando reconfigurar estrategias con miras al 2027, y uno de ellos es Edgar Bruno, quien fuera protagonista de las legislativas: encabezó una de las listas que se enfrentó a Provincias Unidas.

El intendente de Canals reapareció públicamente en su faceta poselectoral dando señales sobre cómo jugará en los próximos dos años. Por un lado, confirmó que seguirá vinculado a PAIS, sello con el que compitió el 26 de octubre. Por el otro, dejó ver que piensa en un proyecto político que trasciende los límites de su gestión local: no puede renovar en 2027 y debe evaluar cuál será su próximo destino, uno que podría encontrarlo cada vez más cerca del gobernador Martín Llaryora.

“Renovando metas. Parece que esto sigue”, escribió en redes al referirse a la etapa posterior a las legislativas, mostrándose junto al presidente de PAIS, Yvon Tesio. El espacio apenas cosechó 6.516 votos —un 0,34%— que lo dejó en un nivel de baja competitividad. Aun así, en el entorno del canalsense sostienen que ese resultado es apenas un punto de partida y un incentivo para seguir instalándose en el territorio, un trabajo que apunta a un objetivo central: mantenerse vigente y, eventualmente, ganarse un lugar en lo que venga para el cordobesismo.

Días atrás, Bruno reaccionó en redes al anuncio del Presupuesto 2026, celebrando la reducción impositiva. “En esta, me saco el sombrero, gobernador”, escribió al comparar la medida con la baja impositiva que implementó José Manuel de la Sota en 1999. Más que un gesto aislado, fue una señal de que sigue involucrado en la defensa del modelo provincial y, sobre todo, activo en la arena online, un espacio que maneja con más soltura que muchos dirigentes de Hacemos.

“Las legislativas ya pasaron”, remarcan desde su entorno. Incluso aseguran que Bruno mantiene diálogo con el gobernador y que la relación se sostiene por la amistad y el respeto que se ganó cuando le organizó el primer acto clamor, antes de que Llaryora fuera confirmado como candidato a gobernador. “Con (Manuel) Calvo también habla”, agregan respecto al vínculo con el dirigente encargado de detectar nuevos liderazgos en el interior cordobés.

Aunque durante la campaña Bruno lanzó críticas hacia el Gobierno provincial, en su entorno aseguran que estaban más dirigidas a ciertos intendentes que —como él— gobiernan con el sello de Hacemos Unidos, pero dependen del Panal para sostener sus gestiones. Ese discurso encaja con la estrategia del canalsense: posicionarse por su capacidad de gestión frente a pares que aspiran a convertirse en nuevos referentes del interior.

Bruno suele destacar que su administración tiene en marcha nueve frentes de obra realizados con fondos propios, algo que adjudica a la buena administración en tiempos donde otros municipios exhiben déficit. Es, en definitiva, una competencia por demostrar quién encarna mejor el modelo de equilibrio fiscal que promueve el Panal. “Algunos se sienten Messi, mientras otros prefieren entrenar todos los días”, deslizaron a Alfil desde su entorno.

Paralelamente, se lo observa involucrado en el intento de reactivar La Militante como espacio territorial capaz de ofrecer al Panal la movilización delasotista que pudo haberse resentido tras el alejamiento entre el cordobesismo y Natalia de la Sota. Bruno reivindicó a su agrupación en el Día del Militante, gesto que también se replica en otros dirigentes surgidos de aquel espacio.

En síntesis, el intendente sigue mostrando signos de pertenencia al proyecto de Provincias Unidas y su trabajo territorial parece orientado a reunir capital político pensando en 2027, de modo tal que un eventual regreso formal a la estructura oficialista se explique por su volumen propio y no sólo por su cercanía personal con Llaryora.

En paralelo, PAIS apuesta a crecer como partido y sumar intendencias para competir con candidatos propios en 2027. A diferencia de Bruno, el sello parece más concentrado en sí mismo. “La fuerza está en crecer como partido”, remarcan. Por ahora, sin señales de un retorno al oficialismo, aunque con un dirigente —Bruno— que muestra cada vez con mayor claridad su intención de acomodar el chasis para volver al bando del oficialismo cordobés.