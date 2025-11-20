DNU: Milei reasignó Renaper y Deportes a la órbita de Santilli en Interior

El Decreto 825/2025 trasladó el Renaper y la Secretaría de Deportes al Ministerio del Interior, mientras Migraciones quedó en Seguridad para avanzar con una Policía de la Frontera.

Nacional20 de noviembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Durante las primeras horas del jueves, el presidente Javier Milei reasignó, mediante el Decreto 825/2025, el Registro Nacional de las Personas y la Secretaría de Deportes al Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.

Anteriormente, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) había sido trasladado al Ministerio de Seguridad, bajo la órbita de Patricia Bullrich. Cristian Ritondo, diputado nacional y socio político de Santilli, había expresado públicamente su descontento en X: "Hay cosas que me generan dudas, como por ejemplo el Renaper, que ha sido y es parte del uso civil, ¿por qué va al Ministerio de Seguridad?".

La única área que permaneció en manos de Bullrich fue la Dirección Nacional de Migraciones. Desde Casa Rosada explicaron que esta decisión responde a la intención de crear una Policía de la Frontera y agilizar los trámites migratorios. En tanto, la Secretaría de Deportes también volvió al ministerio de Santilli, mientras que Turismo y Ambiente fueron absorbidos por Adorni.

Además de estas dos áreas, el ministro también sumó a su cartera la gestión de los feriados nacionales. El exdiputado de Pro también asume llevar el seguimiento de “actos de carácter patriótico, efemérides, custodia de emblemas y símbolos nacionales, uso de emblemas y símbolos extranjeros e intervenir en lo relativo a la construcción y emplazamiento de monumentos”, según detalla el DNU.

