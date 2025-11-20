DNU: Milei reasignó Renaper y Deportes a la órbita de Santilli en Interior

Educación, religión y libertad
El proyecto para una nueva ley de educación que el gobierno quiere debatir propone avances y amenaza con retrocesos
El Decreto 825/2025 trasladó el Renaper y la Secretaría de Deportes al Ministerio del Interior, mientras Migraciones quedó en Seguridad para avanzar con una Policía de la Frontera.
Durante las primeras horas del jueves, el presidente Javier Milei reasignó, mediante el Decreto 825/2025, el Registro Nacional de las Personas y la Secretaría de Deportes al Ministerio del Interior, a cargo de Diego Santilli.
Anteriormente, el Registro Nacional de las Personas (Renaper) había sido trasladado al Ministerio de Seguridad, bajo la órbita de Patricia Bullrich. Cristian Ritondo, diputado nacional y socio político de Santilli, había expresado públicamente su descontento en X: "Hay cosas que me generan dudas, como por ejemplo el Renaper, que ha sido y es parte del uso civil, ¿por qué va al Ministerio de Seguridad?".
La única área que permaneció en manos de Bullrich fue la Dirección Nacional de Migraciones. Desde Casa Rosada explicaron que esta decisión responde a la intención de crear una Policía de la Frontera y agilizar los trámites migratorios. En tanto, la Secretaría de Deportes también volvió al ministerio de Santilli, mientras que Turismo y Ambiente fueron absorbidos por Adorni.
Además de estas dos áreas, el ministro también sumó a su cartera la gestión de los feriados nacionales. El exdiputado de Pro también asume llevar el seguimiento de “actos de carácter patriótico, efemérides, custodia de emblemas y símbolos nacionales, uso de emblemas y símbolos extranjeros e intervenir en lo relativo a la construcción y emplazamiento de monumentos”, según detalla el DNU.
El Tribunal Oral Federal 2 agregó nuevas restricciones al régimen de visitas de la expresidenta, luego de que la misma haya tenido un encuentro con nueve economistas.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°2 ordenó incautar bienes inmuebles y sumas de dinero cuyo valor actualizado asciende a $684.990.350.139,86. La medida también afecta a los hijos de Kirchner, Máximo y Florencia.
La vicepresidenta y la ministra de Seguridad se reunieron y empezaron a medirse antes de diciembre las junte en el Senado
El Gobierno se reunió con el gobernador de la provincia patagónica, Ignacio Torres, y acordaron una quita de retenciones sobre el petróleo.
Con el fin del mando de Lousteau a la vuelta de la esquina, el radicalismo nacional entra en combustión y la rosca empieza a girar en Córdoba, donde tres presidenciables tienen base propia. Valdés, Cornejo y Negri vuelven a merodear el tablero.
Hoy viene el CEO de Aeropuertos Argentina, empresa de gente amiga de Javier Milei, igual que Mercado LIbre, que estuvo el lunes en Córdoba. Habrá cambios pero no de la envergadura que dicen, aseguran los llaryoristas. En otro plano de la política, y mientras las relaciones entre la Rosada y la Provincia están en un gran momento, Juez y Bornoroni tuvieron su “asado de la confianza”.
En pleno debate por el presupuesto 2026, un movimiento de jubilados y pensionados provinciales avanza con una iniciativa popular. La Junta Electoral Provincial ya les certificó las firmas necesarias y en menos de un mes elevarán ante la Unicameral un proyecto con el que buscan recuperar el 82% móvil.
El regalo de Llaryora a los concejales | La UPC quiere llegar a Villa El Libertador | El puma vuelve a la selva | Un aggiornamento con mensaje político
Pasadas las elecciones legislativas, la UCR arranca la cacería de dirigentes que trabajaron para La Libertad Avanza o para Provincias Unidas. En esta denuncia, no se salva nadie.