Ya están disponibles las inscripciones para Campus Talleres: que es y donde anotarse

Se viene el CAMPUS TALLERES

Cinco días de entrenamiento junto a profesionales altamente capacitados en el mismo lugar donde entrenan los jugadores de primera: el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli. Con indumentaria oficial, hidratación, almuerzo, diploma, actividades recreativas y todo lo necesario para vivir días inolvidables.

Toda la información la podés encontrar en nuestro nuevo canal de Instagram dedicado 100% al Campus: @campustalleres

¿Cuándo es la próxima edición?

Del 16 al 20 de Diciembre.

¿Dónde?

Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.

¿Cómo me inscribo?

Anotate en el siguiente link:

https://www.clubtalleres.com.ar/experiencia-campus/

¿DE QUÉ SE TRATA EL CAMPUS?

Chicos de 7 a 16 años van a vivir un verano diferente. Hablamos de una experiencia formativa que va mucho más allá. El Campus Talleres es nuestra forma de abrir las puertas del Club para que más chicos y chicas vivan desde adentro todo lo que significa ser parte de esta identidad. No se trata de pruebas para competir ni de buscar el próximo crack: se trata de compartir, de aprender, de vivir una experiencia con la camiseta de Talleres puesta, como la viven nuestros planteles cada día.

El Campus no es una competencia: es una fiesta. Una forma de formar personas, de enseñar valores, de sembrar pertenencia. Una oportunidad para vivir Talleres de otra manera