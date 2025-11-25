Ya están disponibles las inscripciones para Campus Talleres: que es y donde anotarse

Quinteros se reencontró con Patricia Bullrich y Monteoliva
El ministro de Seguridad de Córdoba se reunió con la ministra de Seguridad nacional y la exministra cordobesa en Buenos Aires, la reunión fue establecida en el Consejo de Seguridad Interior.
Todos los futboleros y futboleras soñamos alguna vez con ser igual que nuestros ídolos. Algunos sueñan con gambetear como Botta, hacer el gol del Cholo en Floresta o atajar como Guido. Este verano Talleres tiene una propuesta para que los chicos lo puedan cumplir: una semana entrenando como un jugador de primera.Provincial25 de noviembre de 2025Redacción Alfil
Cinco días de entrenamiento junto a profesionales altamente capacitados en el mismo lugar donde entrenan los jugadores de primera: el Centro de Alto Rendimiento Amadeo Nuccetelli. Con indumentaria oficial, hidratación, almuerzo, diploma, actividades recreativas y todo lo necesario para vivir días inolvidables.
Toda la información la podés encontrar en nuestro nuevo canal de Instagram dedicado 100% al Campus: @campustalleres
¿Cuándo es la próxima edición?
Del 16 al 20 de Diciembre.
¿Dónde?
Centro de Alto Rendimiento Deportivo Amadeo Nuccetelli.
¿Cómo me inscribo?
Anotate en el siguiente link:
https://www.clubtalleres.com.ar/experiencia-campus/
¿DE QUÉ SE TRATA EL CAMPUS?
Chicos de 7 a 16 años van a vivir un verano diferente. Hablamos de una experiencia formativa que va mucho más allá. El Campus Talleres es nuestra forma de abrir las puertas del Club para que más chicos y chicas vivan desde adentro todo lo que significa ser parte de esta identidad. No se trata de pruebas para competir ni de buscar el próximo crack: se trata de compartir, de aprender, de vivir una experiencia con la camiseta de Talleres puesta, como la viven nuestros planteles cada día.
El Campus no es una competencia: es una fiesta. Una forma de formar personas, de enseñar valores, de sembrar pertenencia. Una oportunidad para vivir Talleres de otra manera
El gobernador presentó el traspaso del Instituto Superior Arturo Umberto Illia a la UPC, lo que significa un gran avance educativo en el departamento de Punilla.
El evento reunió cerca de 110 mil personas a lo largo de sus tres noches con entrada gratuita. Ubicado en Parque del Sierras Hotel, El evento habría impactado inclusive a los propios artistas.
El radical saldrá en febrero a caminar la provincia, para formar masa crítica propia hacia 2027. En su rincón avisan que, sin él ni Ferrer, la falange que lidera Bornoroni no tiene a la UCR adentro. Creen en la unidad opositora como condición indispensable, pero manejarán su propio timming.
Como adelantó este diario, el Panal planchó cambios de gabinete, aunque algo habrá. Se habla de nuevo “apoyo” a la gestión de Passerini y de otros movimientos antes de fin de año. El poder duele en el cuerpo.
El viernes se someterá a una intervención cardíaca en Buenos Aires. Desde su entorno confirmaron que ocupará su banca en Diputados. Sale Encuentro Federal y entra Provincias Unidas. El cordobés ¿autoridad de Cámara?
Aguad, Presti y el chavismo | Cabify, habilitada | Briner, limpio: la UCR respira aliviada | El PRO Córdoba en su laberinto | La dejan correr
Novaira compartió agenda con NDLS | Tensión en Carnerillo
En el Concejo Deliberante de la ciudad y la Legislatura Provincial se elevaron pedidos de informes sobre posibles fallas en su construcción. Recordaron que allí surgieron fotos de campaña del oficialismo para las elecciones del 2023.
