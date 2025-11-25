El Municipio de Río Ceballos habilitó la obra de pavimentación de calle Charcas

Quinteros se reencontró con Patricia Bullrich y Monteoliva
El ministro de Seguridad de Córdoba se reunió con la ministra de Seguridad nacional y la exministra cordobesa en Buenos Aires, la reunión fue establecida en el Consejo de Seguridad Interior.
Una intervención muy esperada por los vecinos y que se concretó mediante un esquema de trabajo compartido entre la comunidad y el gobierno local.
El proyecto incluyó 270 metros lineales de pavimento y la utilización de 250 m³ de hormigón, mejorando el tramo comprendido entre Av. San Martín y Mariano Moreno.
La obra se llevó adelante con mano de obra, maquinaria y recursos municipales, lo que permitió reducir significativamente el costo total para las familias frentistas.
Esta intervención se enmarca en el Master Plan de Movilidad Urbana, plan estratégico impulsado por el Municipio para consolidar arterias principales y secundarias, optimizando la transitabilidad y la accesibilidad en distintos sectores de la ciudad.
Durante el acto de habilitación, encabezado por el intendente, se destacó el rol fundamental de los vecinos y el impacto positivo que la obra tendrá en la vida cotidiana de cientos de familias.
“Este es el resultado del trabajo conjunto. Los vecinos lo esperaron por años, y hoy lo estamos haciendo realidad entre todos”, afirmó el intendente.
Con esta obra, el Municipio continúa fortaleciendo la infraestructura urbana y acompañando el desarrollo de los barrios.
El gobernador presentó el traspaso del Instituto Superior Arturo Umberto Illia a la UPC, lo que significa un gran avance educativo en el departamento de Punilla.
El evento reunió cerca de 110 mil personas a lo largo de sus tres noches con entrada gratuita. Ubicado en Parque del Sierras Hotel, El evento habría impactado inclusive a los propios artistas.
Todos los futboleros y futboleras soñamos alguna vez con ser igual que nuestros ídolos. Algunos sueñan con gambetear como Botta, hacer el gol del Cholo en Floresta o atajar como Guido. Este verano Talleres tiene una propuesta para que los chicos lo puedan cumplir: una semana entrenando como un jugador de primera.
El radical saldrá en febrero a caminar la provincia, para formar masa crítica propia hacia 2027. En su rincón avisan que, sin él ni Ferrer, la falange que lidera Bornoroni no tiene a la UCR adentro. Creen en la unidad opositora como condición indispensable, pero manejarán su propio timming.
Como adelantó este diario, el Panal planchó cambios de gabinete, aunque algo habrá. Se habla de nuevo “apoyo” a la gestión de Passerini y de otros movimientos antes de fin de año. El poder duele en el cuerpo.
En el Concejo Deliberante de la ciudad y la Legislatura Provincial se elevaron pedidos de informes sobre posibles fallas en su construcción. Recordaron que allí surgieron fotos de campaña del oficialismo para las elecciones del 2023.
