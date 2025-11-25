El Municipio de Río Ceballos habilitó la obra de pavimentación de calle Charcas

Una intervención muy esperada por los vecinos y que se concretó mediante un esquema de trabajo compartido entre la comunidad y el gobierno local.

El proyecto incluyó 270 metros lineales de pavimento y la utilización de 250 m³ de hormigón, mejorando el tramo comprendido entre Av. San Martín y Mariano Moreno.

La obra se llevó adelante con mano de obra, maquinaria y recursos municipales, lo que permitió reducir significativamente el costo total para las familias frentistas.

Esta intervención se enmarca en el Master Plan de Movilidad Urbana, plan estratégico impulsado por el Municipio para consolidar arterias principales y secundarias, optimizando la transitabilidad y la accesibilidad en distintos sectores de la ciudad.

Durante el acto de habilitación, encabezado por el intendente, se destacó el rol fundamental de los vecinos y el impacto positivo que la obra tendrá en la vida cotidiana de cientos de familias.

“Este es el resultado del trabajo conjunto. Los vecinos lo esperaron por años, y hoy lo estamos haciendo realidad entre todos”, afirmó el intendente.

Con esta obra, el Municipio continúa fortaleciendo la infraestructura urbana y acompañando el desarrollo de los barrios.