Happy Birra en Alta Gracia: récord de público, impacto económico y una noche final inolvidable

Quinteros se reencontró con Patricia Bullrich y Monteoliva
El ministro de Seguridad de Córdoba se reunió con la ministra de Seguridad nacional y la exministra cordobesa en Buenos Aires, la reunión fue establecida en el Consejo de Seguridad Interior.
El evento reunió cerca de 110 mil personas a lo largo de sus tres noches con entrada gratuita. Ubicado en Parque del Sierras Hotel, El evento habría impactado inclusive a los propios artistas.Provincial25 de noviembre de 2025Redacción Alfil
El evento Happy Birra, celebrado del 21 al 23 de noviembre, volvió a mostrar algo clave para la gestión local: los grandes eventos de Alta Gracia no son un gasto, sino una inversión directa en la economía de la ciudad.
Con aproximadamente 20 mil asistentes el viernes, más de 30 mil el sábado y más de 50 mil el domingo, Happy Birra batió todos los récords desde su creación, consolidándose como el festival cervecero más masivo y vibrante de la región. La última noche, con shows de Antonio Birabent y Turf, fue un verdadero hito cultural para la ciudad.
Durante las tres noches, miles de consumos en gastronomía, comercios, ferias y emprendedores generaron un fuerte movimiento económico que impactó inmediatamente en todos los sectores vinculados al turismo, la producción y la recreación.
Desde la dirección de Turismo señalaron además que, a través del registro de visitas a los museos, se verificó que una gran cantidad de los turistas que llegaron este fin de semana provenían de otras provincias, e incluso —en menor porcentaje— de otros países, lo que confirma el creciente posicionamiento de Alta Gracia como destino.
La potencia de esta edición no pasó desapercibida, en pleno show, Joaquín Levinton (Turf) reconoció públicamente estar “impactado por el evento y por la cantidad de gente” que colmó el parque.
Por su parte, Antonio Birabent y Roberto Pettinato expresaron su deseo de regresar a Alta Gracia, afirmando que la ciudad los cautivó “por su actividad cultural, su propuesta turística y el calor de su gente”.
Tal como expresó el intendente Marcos Torres: "Happy Birra nos volvió a demostrar lo que somos capaces de generar cuando trabajamos en conjunto: una ciudad viva, con cultura, con gastronomía, con miles de familias disfrutando en un espacio público que es orgullo de todos. Estos eventos no son un gasto: son una inversión que moviliza a nuestros comercios, emprendedores y gastronómicos, y genera un enorme movimiento económico para la ciudad. Esta edición fue histórica y confirma que Alta Gracia ya es un destino elegido en cada fin de semana largo".
Happy Birra marcó la apertura oficial de la temporada de verano en la ciudad, que continuará con:
Mionca – 16, 17 y 18 de enero
Encuentro Anual de Colectividades – 4 al 8 de febrero
Festival Gastronómico Peperina – del 2 al 5 de abril
