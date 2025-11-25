Llaryora anunció que Villa Carlos Paz tendrá su primera universidad pública

Por Redacción Alfil

Este martes, el gobernador Martín Llaryora visitó Villa Carlos Paz y encabezó un acto en la municipalidad local, en el mismo anunció que el Instituto Superior Arturo Umberto Illia se integrará a la Universidad Provincial de Córdoba (UPC) a partir del 2026.

"Estamos cumpliendo con la palabra empeñada y avanzamos con una reivindicación histórica para esta querida ciudad de Punilla", aseguró el mandatario cordobés. Además afirmó que, este nuevo proyecto potenciará el talento de los estudiantes locales.

La nueva universidad permitirá el estudio de carreras de perfil técnico, turístico y tecnológico. Las mismas fueron consideradas por el propio gobernador como, "opciones vinculadas a las nuevas demandas del mercado". A nivel estructural, se estima la construcción de un edificio de 2.525 m² cubiertos en un terreno de 2.000 m² en zona céntrica.

En el acto estuvieron presentes la rectora de la UPC, Julia Oliva Cúneo, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, el director del Instituto Illia, Maximiliano Ibáñez, y el intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés.

“La educación superior pública es un derecho y también una herramienta para el desarrollo. Esta sede permitirá fortalecer la formación vinculada al turismo, las industrias culturales y la innovación tecnológica en toda la región”, indicó Cúneo.

En paralelo el director Ibáñez afirmó que, esta incorporación significará un cambio sustancial; no solo llegarán nuevas carreras, sino también se potenciará la investigación, extensión y la vida universitaria.