Acusan a Martín Juez de buscar beneficio político con muertes en Maternidad

El ex candidato a intendente, Daniel Zabala, criticó duramente este martes al concejal Martín Juez, del Frente Cívico. Zabala acusó a Juez de oportunismo político, señalando que se estaría aprovechando de la trágica situación de las presuntas muertes de bebés por mala praxis en la Maternidad Provincial de Córdoba para obtener beneficios políticos.

Todo comenzó cuando trascendió la noticia de que, en la Maternidad Provincial de Córdoba, una madre denunció al hospital por presunta mala praxis tras el fallecimiento de su bebé recién nacido. La falta de respuesta de las autoridades descencadenó una serie de protestas.

Ante los hechos, el concejal se pronunció en redes e hizo un paralelismo con el caso de los bebés muertos del Neonatal: "Si se te muere un hijo y el hospital no te explica nada, te ningunean meses y el director ni asoma, ¿qué creés que va a pasar? Lo de hoy en la Maternidad no empezó con los destrozos, empezó con el silencio del Gobierno. Córdoba ya vivió el horror del Neonatal: bebés sanos muertos, familias peregrinando a Tribunales y funcionarios sentados haciendo silencio. Eso tenía que ser el “nunca más” y otra vez llegan tarde. El ministro y el director tienen la obligación de hablarle a esas familias, decir la verdad y hacerse cargo. Callarse también es violencia. Esto no puede volver a pasar nunca más".

Sin embargo, lejos de atraer atención a la situación, Zabala, quien ha sido un fuerte crítico del dirigente opositor, le replicó con duras palabras, acusandolo de oportunista: "Que grande tu boca, utilizando estos momentos de dolor q sufre una familia que a perdido un hijo/a, nada ni ese gran dolor justifica los daños ni romper, para eso debe estar la justicia, si en algún momento hubo una situación que no corresponde, deja d justificar cosas q no debes!".

La tragedia desató un virulento intercambio de acusaciones en redes sociales, evidenciando la honda división política que subyace al evento y lejos de ignorar el asunto, Juez señaló hacia Zabala: "De que justicia hablas? La que corta el hilo por la parte más delgada? Quisiera saber cómo reaccionarías si te matan un hijo sorete lamebotas de Llaryora".

"Estas dando por sentado que mataron?. Y yo hablo d la justicia en la que deberíamos creer todos, no cuando t conviene, la verdad m parece una barbaridad de tu parte, dar por cierto o confirmar cosas, q debe investigar!! Pareciera que insultando o denigrando sos más importante!", replicó Zabala.