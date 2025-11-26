Acusan a Martín Juez de buscar beneficio político con muertes en Maternidad
La controversia en torno a las presuntas muertes de bebés por mala praxis en la Maternidad Provincial de Córdoba ha escalado a un enfrentamiento político en redes sociales, con el ex candidato a intendente Daniel Zabala acusando de oportunismo al concejal Martín Juez, quien a su vez respondió con dureza, profundizando la polarización y el debate sobre la actuación de la justicia y la responsabilidad de las autoridades.Provincial26 de noviembre de 2025Redacción Alfil