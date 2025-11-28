En la previa de la reforma laboral, avanza la CGT “llaryorista”

Por Felipe Osman

El Gobierno Nacional fechó para el 9 de diciembre el ingreso del proyecto de Reforma Laboral a la Cámara de Diputados, donde el referido paquete legislativo comenzará a debatirse bajo la nueva conformación del Congreso, que garantiza a la Casa Rosada una representación más amplia, pero aún no mayoritaria.

En ese marco, la reforma necesitará del apoyo de los bloques aliados y de las bancadas dialoguistas, entre las cuales se cuenta a Provincias Unidas, el nuevo bloque a constituirse con las bancas que manejan los mandatarios no encuadrados con el PJ nacional.

El gobernador de Córdoba ha expresado, hasta el momento, una posición ambivalente respecto de la reforma, entendiendo que, si bien es necesario que el ordenamiento vigente se aggiorne al contexto actual, en el que más de la mitad de los trabajadores no se encuadra en una relación de dependencia en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo. Se espera, además, que el respaldo a la nueva normativa se negocie junto a otros asuntos en tensión entre la Casa Rosada y los gobiernos de provincia, tales como la inversión en obra pública y la asistencia a las cajas previsionales no transferidas al sistema federal.

Ese contexto, nacional, se complejiza en Córdoba, además, con el marco local, que en las últimas elecciones mostró a un peronismo fracturado por la candidatura de Natalia de la Sota (Defendamos Córdoba).

El delasotismo, movimiento fundador del cordobesismo, siempre tuvo un vínculo más estrecho con el gremialismo que el que luego forjaría Juan Schiaretti, y posteriormente el actual gobierno provincial. Y esa pertenencia, que aún perdura entre las bases de buena parte de los sindicatos cordobeses, preocupa al Centro Cívico.

Este es el cuadro de situación bajo el cual deben observarse los movimientos que, en lo sucesivo, se revelarán en el gremialismo local.

Motorizados por el Gobierno Provincial, un grupo de dirigentes se avocan por estos días a la configuración de una suerte de “CGT llaryorista”. Un armado que reformule el tablero gremial cordobés, sacudido por la reciente fractura PJ.

Este nuevo, incipiente sistema, estaría encabezado por gremialistas de fuste alineados con la Provincia: Pablo Chacón, titular del sindicato de Comercio (casado son Silvina Jurich, legisladora provincial por Hacemos); Gustavo Pedrocca, líder de Suvico (Seguridad) y concejal del oficialismo; el binomio Ricardo Moreno-Marcelo Díaz (Alecyt), conductores de las 62 Organizaciones Peronistas y también concejal, en el caso de Moreno; y María Eugenia Romero (Utedyc), reciente candidata por la boleta de Provincias Unidas.

En el camino hacia la conformación de este armado, tutelado por el ministro de Justicia, Julián López, el próximo encuentro se dará en la presentación de la regional San Justo de las 62-O, donde Moreno y Díaz mantendrán una reunión con 25 dirigentes gremiales de la zona y funcionarios provinciales cercanos al gobernador y al ministro de Gobierno, Manuel Calvo.

Luego, llegará la foto entre los líderes de la CGT llaryorista, que se pronunciarán abiertamente en contra de la Reforma Laboral propuesta por Javier Milei, con el visto bueno del Gobierno Provincial.

El objetivo es claro: contener al sindicalismo en el particular contexto que traerá el debate en Diputados y blindar la pata gremial del oficialismo provincial ante cualquier avanzada que pueda ensayar el delasotismo, que durante la campaña no sólo consiguió el respaldo de distintos dirigentes gremiales de ambas CGT (Regional y Córdoba), sino que también abrió su lista a representantes del sector.