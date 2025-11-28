La Comunidad Regional Punilla puso en marcha un proceso de planificación turística

Junto a la Facultad de Turismo y Ambiente de la UPC de Córdoba  , sumando respaldo técnico y académico de primer nivel.

Esta iniciativa surgió en el marco del Plan de Federalización de la Educación Superior que impulsa el Gobernador MartinLlaryora y del desembarco de las sedes universitarias en Punilla, una decisión que nos permite trabajar con más conocimiento, más territorio y más futuro.

Intendentes, Jefes Comunales, Secretarios de Turismo y el equipo especializado de la UPC compartimos dos intensas jornadas de trabajo en la Ciudad de La Falda con el centro norte y en Villa Parque Síquiman con el centro sur del Departamento. Abordamos competitividad, gobernanza, tecnología y el eje socioambiental, con el objetivo de diseñar proyectos y herramientas que fortalezcan la gestión de nuestros destinos.

