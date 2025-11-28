La Comunidad Regional Punilla puso en marcha un proceso de planificación turística

Bettina MarengoProvincial26 de noviembre de 2025
Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.
Yanina SoriaProvincial27 de noviembre de 2025
El funcionario encargado de articular con los intendentes no oficialistas, defendió la estrategia electoral del 26-O. Asegura que el futuro del peronismo es con más Partido Cordobés, donde los socios tengan real incidencia en el poder.
Redacción AlfilEnroque Corto27 de noviembre de 2025
Entrega de diplomas a diputados electos | Cooperativismo agropecuario | Carlos Paz sale a relucir su “Bitácora de Oro” | Charla clave contra la reforma laboral | Temblor en SMATA: imputación y silencio incómodo en la cúpula sindical | Natalia en ATSA
Felipe OsmanProvincial27 de noviembre de 2025
El titular del bloque libertario reúne a la tropa este sábado en el Botánico. Los aliados también serán de la partida. Balance, despedida del año, y (muy probablemente) bandera de largada al proyecto provincial.
Carolina Biedermann27 de noviembre de 2025
Un grupo de dirigentes lanzó en Mina Clavero un espacio interno que se planta como alternativa a Más Radicalismo y a Generación X, con un llamado a reconstruir la UCR desde sus valores históricos.