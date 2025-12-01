Alfil Blanco

Lo más visto

Estatales van por un bono extra y el Panal dice “no hay plata” Bettina Marengo Provincial 26 de noviembre de 2025 Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.

En la previa de la reforma laboral, avanza la CGT “llaryorista” Felipe Osman Provincial 28 de noviembre de 2025 La reforma laboral interpela a un sindicalismo sacado de escuadra por la fractura peronista. En ese marco, un grupo de sindicatos de estrecho vínculo con el Panal avanza en la formulación de un nuevo armado, destinado a contener la pata sindical de Llaryora ante un posicionamiento ambivalente del gobernador frente a las novedades legislativas en ciernes.

Crisis en DASPU: cambios en prestaciones tensiona la relación entre el Rectorado y ADIUC Francisco Lopez Giorcelli Universidad 28 de noviembre de 2025 La obra social de la UNC atraviesa un momento crítico marcado por modificaciones prestacionales, reclamos gremiales y un escenario financiero deteriorado. Mientras el Rectorado defiende los ajustes como una respuesta obligada al contexto económico, ADIUC sostiene que las medidas representan un recorte que afecta a los afiliados y exige que la Universidad asuma el problema como una prioridad institucional (asoma el fantasma del ajuste a los SRT). La disputa reaviva tensiones entre la gestión y el sindicato docente.