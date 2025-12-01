Alfil Blanco

Provincial01 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Ignacio-Garcia-Aresca
Ignacio-Garcia-Aresca

Ignacio García Aresca

El sanfrancisqueño se quedará en la Cámara de Diputados a partir de la renuncia de Miguel Siciliano, número 3 de la lista Provincias Unidas. 

Te puede interesar
ilustra-milei-viaja-a-cordoba (1)

Doblete de Milei (y Bornoroni) en Córdoba

Felipe Osman
Provincial01 de diciembre de 2025

El presidente tiene fechadas dos visitas a la provincia en la primera quincena de diciembre. El diputado, por su parte, celebró dos reuniones este fin de semana. La segunda fue el sábado, en el Botánico. La más importante sucedió apenas horas antes, sin aliados y sin cassette.

Lo más visto
ilustra consalvi cristalli y castro negociacion

Estatales van por un bono extra y el Panal dice “no hay plata”

Bettina Marengo
Provincial26 de noviembre de 2025

Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.

panal-4-1024x616

En la previa de la reforma laboral, avanza la CGT “llaryorista”

Felipe Osman
Provincial28 de noviembre de 2025

La reforma laboral interpela a un sindicalismo sacado de escuadra por la fractura peronista. En ese marco, un grupo de sindicatos de estrecho vínculo con el Panal avanza en la formulación de un nuevo armado, destinado a contener la pata sindical de Llaryora ante un posicionamiento ambivalente del gobernador frente a las novedades legislativas en ciernes.

daspu

Crisis en DASPU: cambios en prestaciones tensiona la relación entre el Rectorado y ADIUC

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad28 de noviembre de 2025

La obra social de la UNC atraviesa un momento crítico marcado por modificaciones prestacionales, reclamos gremiales y un escenario financiero deteriorado. Mientras el Rectorado defiende los ajustes como una respuesta obligada al contexto económico, ADIUC sostiene que las medidas representan un recorte que afecta a los afiliados y exige que la Universidad asuma el problema como una prioridad institucional (asoma el fantasma del ajuste a los SRT). La disputa reaviva tensiones entre la gestión y el sindicato docente.