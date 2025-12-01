Doblete de Milei (y Bornoroni) en Córdoba

Por Felipe Osman

La Libertad Avanza celebró, este sábado, su “Encuentro de Trabajo”, junto a todos sus dirigentes territoriales de la provincia. El mitin, que empezó minutos antes de las 10, se dividió en dos tramos. El primero, hasta el mediodía, fue cerrado: sólo para los coordinadores y referentes libertarios de la capital y el interior, y los diputados electos. Por eso, la única extrapartidaria fue la diputada Laura Rodríguez Machado.

En este primer momento, tomaron la palabra Gonzalo Roca y Gabriel Bornoroni, para agradecer el trabajo realizado durante la campaña y convocar a sus dirigentes a redoblar esfuerzo, ahora, para la construcción de una alternativa provincial hacia 2027, aunque sin nombres propios.

Después de los diputados, tres asesores de confianza Bornoroni expusieron ante la concurrencia un análisis del reciente resultado electoral, y de la dinámica electoral provincial durante los últimos años, intentando fortalecer la conclusión de que las últimas elecciones provinciales marcan un sendero de crecimiento de la oposición al peronismo cordobés.

Tras esa exposición, se habló también de la importancia de empezar a generar una agenda para los cambios a proponer en la Provincia, haciendo eje sobre tres temas: seguridad, presión tributaria y reducción del Estado. Se discutió, también, la necesidad de ganar la batalla comunicacional. “No tenemos que permitir que el peronismo nos robe el guion. Hay que comunicar bien lo que nosotros representamos, y la gente tiene que saber que el peronismo es parte del problema, no la solución”, resumió un asistente.

Traspuesto el mediodía, se sumaron los aliados. Estuvieron, entre otros, Luis Juez, junto a todos los legisladores y concejales del Frente Cívico. Los radicales Luis Picat y Soledad Carrizo, Cecilia Ibáñez (MID), la senadora Carmen Álvarez Rivero, Gastón Dueñas, la concejal Jessica Rovetto Yapur (Cordobeses por la Libertad), el legislador Ignacio Sala (PRO). No fueron de la partida Rodrigo de Loredo, Agustín Laje ni Verónica Sikora.

Respecto del radical, los libertarios dicen que las líneas de comunicación están abiertas, al margen de que entienden que De Loredo intentará primero galvanizar al radicalismo para evitar fugas prematuras hacia el armado violeta.

En cualquier caso, la parte más sustanciosa del fin de semana libertario no se dio en la mañana del sábado, sino en la noche del viernes.

Horas antes de la Reunión de Trabajo, hubo un mitín entre los puros. Completamente puros. Ni siquiera Rodríguez Machado fue de la partida en la cena que compartieron los diputados electos de LLA y los coordinadores departamentales de la construcción que lidera Bornoroni.

En esa cena, el titular del bloque en Diputados habría sido mucho más categórico, afirmando que el proyecto es que LLA, bajo su candidatura, gobierne Córdoba a partir de 2027, y que con ese objetivo hay que trabajar el año y medio que resta hacia las elecciones provinciales. Avisó, además, que en la mañana siguiente matizaría sus palabras, para no incordiar al Frente Cívico, que tracciona la candidatura de Juez. Y así lo hizo.

En sábado, Bornoroni dijo “Esto no termina acá. Córdoba será liberal en 2027. Estoy más seguro que nunca”, pero omitió lanzar su propia candidatura. Un gesto indispensable para preservar la paz en la alianza.

El doblete libertario del fin de semana tendrá una saga en los próximos días. El presidente Javier Milei visitará dos veces la provincia durante la primera quincena de diciembre. Primero llegará a Río Cuarto junto a Luis Petri, ministro de Seguridad, para presentar los F16 recientemente adquiridos por el Gobierno. Esto sucederá entre el 5 y el 7 de diciembre. La fecha no está totalmente cerrada, pero no saldrá de ese fin de semana.

La segunda visita, quizá la más significativa, se dará la semana siguiente, con el presidente viniendo a Córdoba. La agenda aún no está confirmada, pero de seguro habrá un encuentro entre Milei y la militancia que coordina Bornoroni, para agradecer el esfuerzo hecho en la campaña.

Los ojos del Centro Cívico estarán bien abiertos, para leer cualquier gesto que el mandatario nacional pueda hacer a una candidatura provincial de Bornoroni. En plena negociación por el presupuesto y por las reformas “de segundo grado” que el Ejecutivo enviará el Congreso, la intensidad del aval a un proyecto provincial libertario será una clavija más que importante, que el presidente puede (o no) ajustar para presionar por los votos del cordobesismo.