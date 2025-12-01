Llaryora propone al juez Carlos Lezcano como fiscal General de la Provincia

El gobernador Martín Llaryora firmó el pliego que propone al Dr. Carlos Rubén Lezcano como próximo Fiscal General de la Provincia, según informó oficialmente el Ministerio de Justicia.

Actualmente, el magistrado se ha desempeñado durante los últimos 22 años como Juez de Control y Faltas en Córdoba Capital, donde se encargó de supervisar las garantías procesales y resolvió conflictos penales.

Para el Ejecutivo Provincial, el juez acumuló antecedentes éticos y cumple todos los requisitos constitucionales y legales exigidos para el cargo.

Desde el Ministerio de Justicia, que conduce Julián López, aseguraron que "el postulante cumple con los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes respectivas", escribieron en la red social X.

Según lo informado por la Provincia, su designación ya fue elevada a la Legislatura para su tratamiento, conforme al artículo 144 inciso 9 de la Constitución provincial. La propuesta apunta a garantizar una transición ordenada con el actual titular del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Delgado, cuyo mandato concluye en marzo de 2026.