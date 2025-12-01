Llaryora propone al juez Carlos Lezcano como fiscal General de la Provincia

Se trata del actual Juez de Control y Faltas en Córdoba Capital, que posee 22 años de experiencia en el fuero. El gobernador envió el pliego, que será tratado en los próximos días en la Legislatura.

Provincial01 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
El-juez-Carlos-Ruben-Lezcano-2

El gobernador Martín Llaryora firmó el pliego que propone al Dr. Carlos Rubén Lezcano como próximo Fiscal General de la Provincia, según informó oficialmente el Ministerio de Justicia.

Actualmente, el magistrado se ha desempeñado durante los últimos 22 años como Juez de Control y Faltas en Córdoba Capital, donde se encargó de supervisar las garantías procesales y resolvió conflictos penales.

Para el Ejecutivo Provincial, el juez acumuló antecedentes éticos y cumple todos los requisitos constitucionales y legales exigidos para el cargo.

Desde el Ministerio de Justicia, que conduce Julián López, aseguraron que "el postulante cumple con los requisitos exigidos por la Constitución y las leyes respectivas", escribieron en la red social X.

Según lo informado por la Provincia, su designación ya fue elevada a la Legislatura para su tratamiento, conforme al artículo 144 inciso 9 de la Constitución provincial. La propuesta apunta a garantizar una transición ordenada con el actual titular del Ministerio Público Fiscal, Juan Manuel Delgado, cuyo mandato concluye en marzo de 2026. 

Te puede interesar
ilustra-milei-viaja-a-cordoba (1)

Doblete de Milei (y Bornoroni) en Córdoba

Felipe Osman
Provincial01 de diciembre de 2025

El presidente tiene fechadas dos visitas a la provincia en la primera quincena de diciembre. El diputado, por su parte, celebró dos reuniones este fin de semana. La segunda fue el sábado, en el Botánico. La más importante sucedió apenas horas antes, sin aliados y sin cassette.

Lo más visto
ilustra consalvi cristalli y castro negociacion

Estatales van por un bono extra y el Panal dice “no hay plata”

Bettina Marengo
Provincial26 de noviembre de 2025

Los gremios del sector público esperan una reunión con el secretario de la Gobernación, David Consalvi, antes del fin de semana. El gobierno de Llaryora dice que no se justifica ni bono ni cláusula gatillo y prevé que la paritaria del 2026 va a ser dura por la rebaja impositiva propuesta. La UEPC Capital va a reclamar un millón por cargo.

enroque-schiaretti (3)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto01 de diciembre de 2025

Llaryora (y muchos otros) saludaron a Estudiantes | Las 62-O lanzaron su regional San Justo | Rambaldi hace los deberes

ilustra-milei-viaja-a-cordoba (1)

Doblete de Milei (y Bornoroni) en Córdoba

Felipe Osman
Provincial01 de diciembre de 2025

El presidente tiene fechadas dos visitas a la provincia en la primera quincena de diciembre. El diputado, por su parte, celebró dos reuniones este fin de semana. La segunda fue el sábado, en el Botánico. La más importante sucedió apenas horas antes, sin aliados y sin cassette.