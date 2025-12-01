Nuevo DNU: el gobierno amplió el Presupuesto 2025 y reforzó Anses, Seguridad, Defensa, Salud y Educación

Según comunicó el Gobierno, la medida redistribuye partidas para reforzar gastos en prestaciones previsionales y programas sociales, otorga financiamiento extra para hospitales, universidades y organismos estatales.

Nacional01 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
A través del decreto 849/2025, el Gobierno dispuso una reestructuración y ampliación del Presupuesto 2025, la medida fue anunciada a través del Boletín Oficial, publicado en la madrugada de este lunes. 

El decreto establece aumentos sustanciales para la ANSES, que deberá cubrir mayores desembolsos por movilidad previsional, seguros por desempleo, asignaciones familiares, planes alimentarios y un refuerzo para el PAMI. También se incrementaron recursos en el área de salud, incluidas las transferencias a los hospitales de alta complejidad S.A.M.I.C., y eleva el presupuesto de la Agencia Nacional de Discapacidad para cubrir el pago de pensiones no contributivas y subsidios extraordinarios.

A su vez, la reorganización presupuestaria destino más fondos a la Secretaría de Educación para atender aumentos salariales universitarios, becas Progresar y comedores escolares, además de programas laborales del Ministerio de Capital Humano.

Sin embargo, uno de los puntos más relevantes del decreto es la asignación de $406.557 millones para saldar deudas previsionales con personal retirado y pensionado de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, incluidas "sentencias firmes reconocidas por la Justicia".

Por último, la normativa faculta al Ministerio de Economía a "modificar, transformar o disolver el Fondo de Desarrollo Gasífero (Fondesgas)", con el objetivo de "redefinir su esquema de financiamiento para obras de transporte de gas".

