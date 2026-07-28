Medio siglo en los estrados: salió la biografía de Carlos Nayi, protagonista de grandes casos judiciales

“Un hombre muy modesto con su performance laboral y jurídica; pese a su enorme resonancia mediática, es un hombre de una riqueza increíble”. Con esa definición, el escritor Esteban Lona sintetiza el espíritu del libro que acaba de publicar y que recorre la vida, los casos y los secretos de Carlos Nayi, uno de los abogados penalistas más influyentes, mediáticos y consultados del país.

Dedicado a la profesión desde hace casi medio siglo, el escritor no ahorra elogios a la hora de definir la trayectoria de Nayi: “él busca siempre la justicia y la reparación de la injusticia, y está guiado siempre por una personalidad honesta, sumamente esforzada, estudiosa y responsable como pocas”.

Para plasmar esa estampa en el libro, Lona cuenta que trabajó durante meses en una investigación minuciosa que combina el rigor de los expedientes con la trastienda íntima del protagonista.

“Lo hice durante varios meses, recabé muchos detalles y en el libro también está su propia opinión. Me remití a sus ancestros. El primer Nayi que pisa Córdoba viene de un pueblo cercano a Damasco, en Siria, a principios del siglo XX, un hombre iletrado que no manejaba el idioma a barrio Pueyrredón donde puso una verdulería; de ahí da origen a toda la estirpe Nayi”, relató el autor sobre las profundas raíces del jurista. En ese mismo suelo creció su padre, otro destacado letrado que, con 92 años, aún conserva con orgullo su matrícula activa.

“El doctor Nayi tiene sus sesgos particulares, él es así, auténtico, no es un personaje. A veces se lo tilda de mediático y debido a su fama la gente recurre a él. Muchos de los casos de gran resonancia los realiza sin cobrar, algo que puedo contar. Él tiene respaldo técnico, jurídico, profesional y una trayectoria limpia honesta, clarísima, donde todos los medios dejaron sus opiniones sobre casos muy resonantes”, agregó.

De los grandes hitos al caso Agostina Vega

Según detalló el propio autor la obra propone un recorrido dinámico y ‘altamente leíble’ que acompaña a Nayi desde su niñez y juventud hasta el presente profesional, exponiendo los expedientes y debates judiciales más resonantes que marcaron la historia tribunalicia de las últimas décadas en los que Nayi tuvo participación directa, entre la muerte de bebés en el Hospital Neonatal, el crimen del panadero Héctor Corradini y en las últimas semanas el femicidio de Agostina Vega.

Lejos de cerrarse en los archivos históricos, la investigación logró incorporar a último momento aristas de máxima actualidad: "Alcanzamos a meter a último momento una mirada sobre el caso Agostina Vega, una causa abierta con plena vigencia que incluimos por la gran trascendencia que ha tenido", detalla Lona sobre este complejo punto que enciende el debate público.

Para Lona, el lector se topará con un material profundo, transparente y humano: “Abarco desde la infancia del Doc hasta el presente. Se van a encontrar con un Nayi puro, su vida personal, un hombre que le dedicó medio siglo de su vida a la actividad jurídica. El libro ya está disponible y se van a encontrar con una biografía intensa que está dirigida a un amplio espectro de público”.

¿Dónde conseguir el libro?

Los ejemplares se encuentran a la venta en los siguientes puntos físicos y digitales: