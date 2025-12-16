Veranizate en Capilla del Monte con una agenda cargada de eventos y actividades

En un encuentro realizado en el Parador Punto Faro, el Municipio de Capilla del Monte dio a conocer su oferta “Veranizate” para la temporada estival 2026, una agenda amplia y diversa que promete satisfacer todos los gustos. La presentación estuvo encabezada por el Intendente Fabricio Díaz, acompañado por la Secretaria de Turismo, Alina Szczupak; la Directora de Cultura, Constanza Olmos; la Directora de Deportes, Lucina Pelliza; y el Secretario de Gobierno, Santiago Arenas. Juntos detallaron una programación que fusiona el arte, el deporte, la naturaleza y la inclusión social, con una fuerte articulación entre los sectores público y privado.

El Intendente Díaz destacó que la temporada de este año es fruto de un modelo de gestión que apuesta a la colaboración entre el gobierno local, las empresas privadas y las organizaciones intermedias. “Este es el resultado de un trabajo conjunto que busca no solo potenciar la oferta turística, sino también generar desarrollo social e inclusión”, afirmó el mandatario. En ese sentido, destacó el trabajo realizado en el Complejo Ético El Zapato, gestionado por la Fundación UPIS, donde personas con discapacidad tienen un rol activo en la administración de este espacio único en Argentina.

En su discurso, Díaz también aprovechó para celebrar los logros de su gestión, que en sus seis años al frente del Municipio logró transformar Capilla del Monte. “Ningún capillense puede decir que este es el mismo pueblo que recibimos. Aunque fue un proceso complejo, logramos ordenar las cuentas y llevar adelante proyectos ambiciosos, como el plan de bacheo y reparación de calles”, subrayó.

Agenda cultural

La agenda cultural presentada para la temporada estival incluye una mezcla de actividades para todos los públicos. Destacan eventos como el Festival Alienígena, que promete una experiencia única para los fanáticos del misterio y la ciencia ficción, y el Festival del Humor, que traerá a destacados artistas nacionales. Además, grandes nombres del espectáculo como Paquito Ocaña y Magui Olave subirán a los escenarios locales con entrada libre y gratuita para el público, mientras que la oferta teatral contará con figuras de la talla de Claribel Medina, Pablo Alarcón, Marta González y Rodolfo Ranni.

Los amantes del astroturismo también tendrán su lugar en Capilla del Monte, con actividades nocturnas como la Caminata de Luna Llena y recorridos históricos que invitan a descubrir el pasado de las tradicionales Casonas de la zona. Además, el Cine Teatro Enrique Muiño y la Sala Poeta Lugones se convertirán en puntos clave para el disfrute de los vecinos y turistas con una programación variada de cine y teatro.

El deporte también tiene un lugar destacado en la agenda veraniega, con actividades recreativas para todas las edades. Maratones, torneos y clases masivas completan la propuesta para aquellos que buscan disfrutar de un verano activo y saludable.

Así, Capilla del Monte se posiciona nuevamente como un destino turístico integral, donde la cultura, el deporte, la inclusión social y la belleza natural se combinan para ofrecer una temporada inolvidable a locales y visitantes.