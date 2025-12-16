El llaryorismo fortalece su esquema y el schiarettismo piensa en el Senado 2027

Lejos de la retirada, “la vieja guardia” quiere a Schiaretti o a Vigo en la cámara alta, mientras el gobernador arma su propia base de poder dentro del PJ provincial.

Provincial16 de diciembre de 2025Bettina MarengoBettina Marengo

Por Bettina Marengo


Mientras Martín Llaryora arma su propio esquema de poder dentro del peronismo, y el pase de Miguel Siciliano de la Legislatura al Ministerio de Vinculación, para desde allí ubicarse en la línea de largada de la candidatura para la ciudad de Córdoba, es un síntoma de ello, el schiarettismo está lejos de la retirada en el esquema oficialista.

De cara a 2027, un año electoral que está más cerca política que cronológicamente hablando, Córdoba elige sus tres senadores y ya se habla de que la candidatura de Provincias Unidas o como se llame el espacio cordobesista en dos años sea para la actual senadora Alejandra Vigo, su esposa y socia política, que en tal caso estaría repitiendo mandato, o para el propio exgobernador Juan Schiaretti. Si lo segundo se da, y muchos lo creen así, significará que el sueño presidencial del exmandatario se habrá terminado pero no necesariamente el de Provincias Unidas,  y muchos consideran que la presencia de “Juan” a nivel nacional solventaría una eventual y futura postulación presidencial de Llaryora.

El Senado es quizás el único cargo de peso que “la vieja guardia” reclamaría para sí. Se descuenta que Llaryora va a intentar la reelección como gobernador y no son pocos los que suponen que Natalia de la Sota podría acordar con el sanfrancisqueño para ser su vice. Lo que no logró desde adentro en 2023 (el lugar fue para la radical Miriam Prunotto y en el schiarettismo aseguran que el veto a Natalia no vino del exmandatario sino de mandos profundos del PJ), tal vez lo consiga tras la ruptura y los ocho puntos del 26 de octubre. 

Todo indica que las candidaturas para la Gobernación y el municipio capitalino van a estar resueltas en el segundo semestre del año que viene porque el oficialismo va a convocar a elecciones provinciales y de la Capital durante el primer semestre del año, en forma separada, como lo hizo en 2023.  

Si la gestión funciona como el Panal pretende, la candidatura natural para suceder a Daniel Passerini en el Palacio 6 de Julio pareciera ser para el hiperllaryorista Siciliano, aunque éste lo niegue. Muchos ya ven archivado el proyecto Pichi Campana que tiene el visto bueno de Vigo y del propio Passerini. El ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, quiere ir por el Palacio. Pero no depende de él, y el peronismo llaryorista no se está fortaleciendo en torno al jefe del Panal para cederle la segunda ciudad del país a un extrapartidario del que el schiarettismo recela. La lista de nombres sigue: el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, o el intendente Passerini podrían encabezar la lista de legisladores provinciales y/o de diputados nacionales en octubre.

Comisiones

Tras el cateterismo que se practicó hace unas semanas, Schiaretti no asumió en Diputados y todo indica que lo hará el año que viene. En Provincias Unidas lo extrañan, porque un con el exgobernador jurado y sentado, el interbloque formado con Encuentro Federal superaría por un miembro al interbloque PRO-UCR y la pelea por las comisiones desempataría a favor de los federales. 

Hasta ahora, Provincias Unidas logró lugares en las comisiones de Presupuesto, Legislación Penal y Asuntos Constitucionales, pero no todos los requeridos. Los llaryoristas reclamaron un lugar en Legislación del Trabajo, donde se va a debatir la reforma laboral, pero la matemática no dio pese a que, bloque contra bloque, aun sin Schiaretti, PU tiene 17 contra 11 del Pro. 

 

