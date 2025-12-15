Alfil Blanco

Lo más visto

Bornoroni muestra poder y ubica a Roca en la Magistratura (Karina) Bettina Marengo Provincial 12 de diciembre de 2025 La hermanísima presidencial primereó en el organismo que designa y castiga a los jueces federales. Roca es el primer legislador nacional libertario puro que ingresa al Consejo. El Panal dice que ya sabía de la novedad.

Elecciones UNC 2026: reacomodos políticos y silencios estratégicos en la carrera hacia el rectorado Francisco Lopez Giorcelli Universidad 12 de diciembre de 2025 El Consejo Superior aprobó el calendario 2026 y confirmó el cronograma electoral que volverá a poner en disputa la conducción de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin candidaturas definidas ni movimientos explícitos, los espacios comienzan la etapa de señales discretas, negociaciones reservadas y relecturas de la última elección rectoral, en la que la continuidad de gestión fue un factor decisivo. El posible interés de Jhon Boretto en evaluar una reelección aparece como referencia obligada dentro del análisis político, mientras que la oposición, un poco atomizada, buscará candidatos que le hagan mella al oficialismo.

Tapia: sin foto con Messi pero con plan de victimización Federico Jelic 12 de diciembre de 2025 El presidente de AFA afronta la batalla legal con la Justicia utilizando al mundial y a los campeones como coartada. Mientras tanto, juega sus cartas para el contragolpe.

Enroque corto en Río Cuarto Redacción Alfil Río Cuarto 12 de diciembre de 2025 Escándalo en PAMI: Nuevo capítulo | Puja por la localía