Alfil Blanco

Enroque Corto15 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
Gonzalo-Roca

Gonzalo Roca

Impulsado por Karina Milei y Martín Menen, el diputado cordobés fue designado miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación. 

Te puede interesar
enroque-uepc

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto12 de diciembre de 2025

Gremios rechazan el artículo 63 | La gripe K preocupa al Panal | Hernández Maqueda intenta meter presión a Monteoliva con los “cuidacoches”: pide delito federal y acusa feudos callejeros

enroque-facundo-torres

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto11 de diciembre de 2025

La triple corona | Rossi se lanzó a la intendencia por Córdoba | El TSJ en las excavaciones de La Perla | Encuentro Vecinal activa su rotación

emiliano-paredes

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto10 de diciembre de 2025

La denuncia de Emiliano Paredes en Tanti | Nueva movilización en puerta | Vigo y Agost, premiados

enroque (6)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto09 de diciembre de 2025

Todos al MAC  | La Shakimanía que contenta al Panal | LLA-PJ, con cruces en las inferiores | Piden préstamo para pagar los aguinaldos | Picat, el interlocutor elegido por los libertarios

Lo más visto
1765480942752 (1)

Elecciones UNC 2026: reacomodos políticos y silencios estratégicos en la carrera hacia el rectorado

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad12 de diciembre de 2025

El Consejo Superior aprobó el calendario 2026 y confirmó el cronograma electoral que volverá a poner en disputa la conducción de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin candidaturas definidas ni movimientos explícitos, los espacios comienzan la etapa de señales discretas, negociaciones reservadas y relecturas de la última elección rectoral, en la que la continuidad de gestión fue un factor decisivo. El posible interés de Jhon Boretto en evaluar una reelección aparece como referencia obligada dentro del análisis político, mientras que la oposición, un poco atomizada, buscará candidatos que le hagan mella al oficialismo.