Alfil Blanco

Alfil BlancoEnroque Corto15 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Gonzalo Roca
Impulsado por Karina Milei y Martín Menen, el diputado cordobés fue designado miembro del Consejo de la Magistratura de la Nación.
Alfil Negro
Enroque Corto
Gremios rechazan el artículo 63 | La gripe K preocupa al Panal | Hernández Maqueda intenta meter presión a Monteoliva con los “cuidacoches”: pide delito federal y acusa feudos callejeros
Enroque Corto
La triple corona | Rossi se lanzó a la intendencia por Córdoba | El TSJ en las excavaciones de La Perla | Encuentro Vecinal activa su rotación
Enroque Corto
La denuncia de Emiliano Paredes en Tanti | Nueva movilización en puerta | Vigo y Agost, premiados
Enroque Corto
Todos al MAC | La Shakimanía que contenta al Panal | LLA-PJ, con cruces en las inferiores | Piden préstamo para pagar los aguinaldos | Picat, el interlocutor elegido por los libertarios
Bornoroni muestra poder y ubica a Roca en la Magistratura (Karina)
La hermanísima presidencial primereó en el organismo que designa y castiga a los jueces federales. Roca es el primer legislador nacional libertario puro que ingresa al Consejo. El Panal dice que ya sabía de la novedad.
Elecciones UNC 2026: reacomodos políticos y silencios estratégicos en la carrera hacia el rectorado
El Consejo Superior aprobó el calendario 2026 y confirmó el cronograma electoral que volverá a poner en disputa la conducción de la Universidad Nacional de Córdoba. Sin candidaturas definidas ni movimientos explícitos, los espacios comienzan la etapa de señales discretas, negociaciones reservadas y relecturas de la última elección rectoral, en la que la continuidad de gestión fue un factor decisivo. El posible interés de Jhon Boretto en evaluar una reelección aparece como referencia obligada dentro del análisis político, mientras que la oposición, un poco atomizada, buscará candidatos que le hagan mella al oficialismo.
Tapia: sin foto con Messi pero con plan de victimización
El presidente de AFA afronta la batalla legal con la Justicia utilizando al mundial y a los campeones como coartada. Mientras tanto, juega sus cartas para el contragolpe.
Enroque corto en Río Cuarto
Escándalo en PAMI: Nuevo capítulo | Puja por la localía
Dirigentes de San Justo almorzaron con De Loredo para planificar hacia 2027
El dirigente radical reunió en Córdoba a varios referentes de la UCR para anunciarles su bandera de largada de campaña propia. El mensaje fue claro: empieza a recorrer la provincia y pide que lo acompañen para instalar su candidatura.